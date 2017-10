In memoriam

Simion Tavitian, personalitatea care a marcat cultura dobrogeană

Pentru că nu merită trecut în uitare, fiind una dintre figurile dobrogene proeminente, regretatul scriitor Simion Tavitian (3 februarie 1926 - 7 noiembrie 2008) va fi comemorat astăzi de Uniunea Armenilor din România - Filiala Constanța la Hotel Ibis, în Sala Prestige, cu începere de la ora 18.Și pentru că activitatea sa profesională a debutat, în 1958, ca redactor șef adjunct la ziarele „Cuget Liber”, „Dobrogea Nouă” și „Litoral” (printre fondatorii căruia se și numără), ne facem o datorie de onoare din al readuce în atenție pe jurnalistul și comentatorul de politică externă Simion Tavitian. Dincolo de marea sa pasiune - scrisul, căreia i s-a dedicat cu tenacitate, a fost apreciat și ca pasionat filatelist și distins cu premii internaționale, fiind editor și coordonator al singurului Magazin de filatelie, Cartofilie și Numismatică de circulație națională și internațională ce s-a distribuit în 27 de țări.Dintre cele 18 volume care îi poartă semnătura, amintim: „Dra-goste și destin” - roman cu care a debutat în anul 1946, „România în lume”, „Mărturii peste timp”, „Cronica dobrogeană”, „Armenii dobrogeni în istoria și civilizația românilor” - două ediții, „Armenii sub cupola Academiei Române” - în trei volume. Ultima sa carte - „Dobrogea, tărâmul dintre ape” - reprezintă o amplă și originală reconstituire a istoriei dobrogene din perspectiva unui fervent publicist, extrem de utilă tinerei generații de jurnaliști.În anul 2006, Ministerul Culturii al Republicii Armenia îi acorda Diploma de Excelență, an din care numele său figurează în „Hubners Who is Who” - Enciclopedia personalităților din România.În anul 2009, în periodicul „Datina”, Ovidiu Dunăreanu, președintele de atunci al filialei Dobrogea a Uniunii Scriitorilor, îi dedica un amplu medalion, din care am reținut un paragraf ilustrativ pentru cel comemorat astăzi: „Simion Tavitian s-a bucurat de respectul tuturor celor care l-au ascultat vorbind, l-au citit, l-au cunoscut, având calitatea intelectuală deosebită de a-i contamina pe toți de autenticitatea celor exprimate, de volubilitatea și de umorul său rafinat, pe muchie de cuțit, de sorginte armenească”.v v vInvitații evenimentului deosebit de astăzi sunt: fiica scriitorului, Anaid Tavitian, cunoscut secretar literar al Teatrului de Stat Con-stanța, conf. univ. dr. Aurelia Lă-pușan, prof. univ. dr. Gheorghe Dumitrașcu, prof. univ. dr. Michael Chircor, Tudor Costache - redactor șef revista „Agora”, Ovidiu Dună-reanu - redactor șef revista „Ex Ponto”, membru în comitetul director al USR - filiala Dobrogea, Gabriel Octavian Nicolae - pre-ședinte al Asociației Filateliștilor „Tomis”.Actrița Teatrului de Stat Con-stanța Cristina Oprean-Ciorei va oferi un recital de poezie, iar solista Armine Khachatryan, un recital de cântece armenești.