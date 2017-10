”Seara lui Zorba” aduce multă muzică grecească de calitate

1

Seara lui Zorba

Buna seara ! Pe 28 ianuarie a inceput din Braila avand o poveste lunga in spate,multa pasiune si dorinta de a aduce in acelasi loc pe toti cei carora le place muzica greceasca.Seara lui Zorba este prezent in 8 orase din tara si la cel de-al 25-lea spectacol.Partenerii serii suntIonut Galani si instrumentistii sai Yani si Max Mircea Cazan si Stelica Minga Adagio Band din Galati Antik Band din Constanta GREEK 4 U din Bucuresti Ansamblul Astras careveste cel mai bun grup de dansuri grecesti din Romania oferabun spectacol apsrte ce nu l am vazut nicaieri in tara.