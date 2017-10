”Autobuzul Dram - Drum” a pornit la drum. Ce vor face copiii până pe 19 august

Mii de copii din 16 localități constănțene vor fi implicați în următoarele două săptămâni într-o mulțime de acțiunik, cu scop educativo-cultural. Este vorba despre localitățile 23 August, Adamclisi, Băneasa, Cogealac, Cumpăna, Limanu, Lipnița,, Medgidia, Mereni, Ostrov, Pantelimon, Siliștea,k Târgușor, Tortoman, Vulturu,m Valu lui Traian, acolo unde „Autobuzul Dram - Drum“ va poposi.„Autobuzul Dram - Drum” este un proiect organizat de Asociația Culturală „Teatrelia”, realizat cu sprijinul Consiliului Județean Constanța, prin care copiii vor descoperi ce înseamnă să îți facă plăcere să înveți cu ajutorul a 14 profesori trăzniți și a două instrumente mai puțin obișnuite - cultura și arta, prin joc.Paul Cimpoieru, actor bucureștean, a răspuns invitației de a veni la Constanța și va fi unul dintre profesorii trăzniți ai copiilor: „Am răspuns imediat acestei provocări, pentru că am realizat că un proces de educare poate continua și pe timpul vacanței și ne-am dori ca acest proiect să se repete chiar în întreaga țară. Spre exemplu, noi, profesorii am venit din diferite domenii de activitate și am vrut să conducem acest proces de educație prin diferite forme: pictură, muzică, teatru, dans, elemente de jonglerie și circ, pantomimă, forme de artă etc.”, a declarat el.Un alt profesor va fi toboșarul Ionuț Micu, cel care consideră că toți copiii din lume au dreptul la fericire ori prin acest proiect ei încearcă să le aducă acel strop de fericire tuturor copilașilor. „Eu trebuie să-i învăț să bată la tobe și vom face în așa fel încât să fie un curs ușor, din care ei să învețe câte ceva”, a precizat Ionuț Micu.Potrivit lui Valentin Ispas, unul dintre organizatori, anul acesta s-a făcut o selecție a localităților și doar 16 au putut fi incluse pe listă anul acesta. „Restul sperăm să le prindem în proiectul de anul viitor”, a completat Ispas.Ca urmare, în fiecare dimineață, indiferent de condițiile meteo, „Autobuzul Dram - Drum” va porni la drum, încărcat cu 14 profesori trăzniți, materiale didactice și multă veselie, către inima și mintea fiecărui copil din județ. La startul acestui minunat proiect s-a aliniat și Gașca Zurli, care a susținut în prima zi, în parcarea din fața Consiliului Județean Constanța, în ciuda codului portocaliu de caniculă, un spectacol plin de energie, acesta fiind modul lor de a ura echipei “Autobuzului Veseliei” o călătorie plăcută și plină de întâmplări frumoase.Așadar, echipa de profi este alcătuită din Toboșarii Veseli (profesori serioși care vor organiza „Atelierul de tobițe”, ritmuri și percuție și vor dispera părinții, căci vor face cea mai mare zarvă). Apoi, există Monalissa (profa colorată de pictură, „înarmată” cu cele mai bune muniții împotriva plictiselii: culori, acuarele, pensule și pensulițe). Din peisaj nu lipsesc nici Bocănilă (profu’ de step, cel care face picioarele să cânte, nu doar să umble), Gepeto (este Atot-făcătorul de Marionete, cel care le știe toate secretele și care învață copiii cuminți să le mânuiască). Maestra Shaolin (cea mai mare maestră a mișcărilor de arte marțiale din filme, dans și sport sub formă de artă), Arlechina (profa de teatru vesel și commedia dell’arte), Mimoso (proful de teatru de pantomimă, cel care îi învață pe copii să se joace cu spațiul și să creeze în lumea imaginară a poveștilor infinite) vor învăța și ei copiii o mulțime de lucruri frumoase. Cei mici vor avea ocazia să se întâlnească și cu Baloo (profu’ de dans, care face coregrafie cu baloane imense de săpun, o tehnică dinamică și inovativă de dans și concentrare). Alături de el, își vor face apariția Antonio și Antonella (profi de teatru acrobatic și umbre, care îi învață pe copii cum cataligele sunt doar o prelungire a picioarelor noastre, iar umbrelele pot fi transformate în prieteni buni), Tudorică și Tudorica (povestitorii care fac ca teatrul să capete contururi vii, de prezent aromat cu legendă, și să urce pe scenă).Toate aceste personaje de poveste au un singur scop: acela de a reînvăța copiii să se joace și cu ajutorul jocului, să acumuleze lucruri cât mai utile și educative, să realizeze ce înseamnă să fie creativi și să nu le fie teamă să dea frâu liber imaginației în cel mai constructiv mod.Pentru a-și atinge acest scop, profesorii trăzniți „predau lecții” sub formă de ateliere deschise și interactive, la o „școală de vară” altfel, unde instrumentele de învățare/educare sunt creativitatea, cultura și arta.