”4 luni, 3 săptămâni şi 2 zile”, în topul celor mai bune filme din secolul al XXI-lea

”4 luni, 3 săptămâni și 2 zile”, în topul celor mai bune filme din secolul al XXI-lea

Ştire online publicată Marţi, 23 August 2016. Autor: Cuget Liber Online.

Lungmetrajul ”4 luni, 3 luni și 2 zile”, regizat de Cristian Mungiu, recompensat cu trofeul Palme d'Or la Cannes, în 2007, a fost inclus în topul 100 al celor mai bune filme din secolul al XXI-lea, potrivit unui sondaj realizat de BBC Culture, informează News.ro.Filmul ”4 luni, 3 săptămâni și 2 zile”, de Cristian Mungiu, se află pe poziția a 15-lea în topul celor mai bune filme din secolul al XXI-lea. Pelicula ”4 luni, 3 săptămâni și 2 zile” este inspirată din drama avorturilor ilegale din România comunistă și îi are în rolurile principale pe Anamaria Marinca, Laura Vasiliu și Vlad Ivanov. Acest lungmetraj, lansat pe marile ecrane în anul 2007, a câștigat prestigiosul Palme d'Or, cel mai important trofeu decernat la Festivalul de film de la Cannes.Alte pelicule cu participare românească se află în topul întocmit de BBC Culture - ”Son of Saul” (regizat de László Nemes, în 2015), cu actorul român Levente Molnar în distribuție, ocupă locul al 34-lea, ”The Master” (regizat de Paul Thomas Anderson, în 2012), al cărui director de imagine a fost Mihai Mălaimare Jr., se află pe locul al 24-lea, iar ”Toni Erdmann” (regizat de Maren Ade, în 2016), al cărei producător român a fost Ada Solomon, ocupă locul 100.Sondajul BBC Culture a fost realizat pe baza voturilor exprimate de un număr de 177 de critici de film provenind din 36 de țări.Pe primul loc în acest sondaj se află filmul ”Mulholland Drive”, regizat de David Lynch, în 2001. Filmul îi are în rolurile principale pe Justin Theroux și Naomi Watts și i-a adus lui David Lynch o nominalizare la Oscar, la categoria ”cel mai bun regizor”. Pelicula spune povestea unei actrițe aspirante care se mută la Los Angeles și se împrietenește cu o femeie amnezică. ”Mulholland Drive”, deși nu a avut încasări spectaculoase, i-a încântat pe criticii de specialitate și a generat cronici elogioase în publicațiile cinematografice.Filmul ”In the Mood for Love”, cu Maggie Cheung și Tony Leung în rolurile principale, are o acțiune plasată în Hong Kong, în anii 1960, și ocupă locul al doilea în sondajul BBC Culture. Pelicula, lansată în anul 2000, a fost regizată de cineastul Wong Kar-wai și a fost nominalizat la trofeul Palme d'Or.Filmul ”There Will Be Blood”, lansat pe marile ecrane în 2007, se află pe poziția a treia. Regizat de Paul Thomas Anderson, filmul îi are în rolurile principale pe actorii Daniel Day-Lewis și Paul Dano și spune povestea unui reprezentant al industriei petrolului, nemilos și aparent lipsit de omenie, aflat în căutarea bogăției.”Spirited Away” (2001), o animație japoneză regizată de Hayao Miyazaki, ocupă locul al patrulea, iar pelicula ”Boyhood” (2014), regizată de Richard Linklater - cel mai recent film din Top 10 - se află pe locul al cincilea.Topul 10 al celor mai bune filme din secolul al XXI-lea este completat de peliculele ”Eternal Sunshine of the Spotless Mind” (2004), ”The Tree of Life” (2011), ”Yi Yi: A One and a Two” (2000), ”A Separation” și ”No Country for Old Men” (2007).”Spotlight”, câștigătorul Oscarului pentru cel mai bun film din 2016, se află pe locul al 88-lea. Doar alte două filme care au câștigat premiul Oscar la această categorie au reușit să pătrundă în topul 100 - ”No Country For Old Men” (locul 10) și ”12 Years a Slave” (locul 44).