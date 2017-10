"«Mircea» nu este bunul profesorilor, ci al comunităţii"

7

asa e Alex

dar majoritatea vorbesc fie din amintiri de cand era Tifrea director, fie total din afara fenomenului. Dupa 2000 la Mircea numai carte nu se face. In Mircea sunt 3-4 categorii mari de elevi: cei cu bani si foarte multi bani pentru care scoala e doar o oportunitate de etalare a ultimelor hainde de designer, a iphone-ului, a merc-ului sau al seriei 7. Alta categorie distincta sunt olimpicii care sunt in filmul lor, in treaba lor, se mediteaza si muncesc de mici. Mircea se mandreste cu ei si e normal sa fie asa. Aleg Mircea pentru ca le ofera tot timpul liber din lume pentru a se pregati de olimpiade - a se citi ca sunt invoiti cu saptamanile de la ore, un deal cat se poate de bun pentru ambele tabere. Categoria a treia si cea mai nefericita e a copiilor buni si silitori care au tras tare in generala ca sa intre la Mircea si ei vor incasa cea mai mare dezamagire. In general au posibilitati materiale limitate, n-au bani nici de toale de designer, nici de limuzina si de aceea sunt exclusi din start de la viata sociala a liceului. Parintii au si ei vina lor - fiind total rupti de realitate ca in cazul mamicii de mai sus. La Mircea nimeni nu da doi lei pe excelenta in mediocritate ca in generala - inveti pentru tine daca inveti, daca nu oricum vei promova cu 8-9 sau 10 ca toata lumea de altfel. Nu mai da nimeni doi lei pe uniforma si alte rahaturi, iei viata in fata asa cum e ea si te pune la locul tau in societate la modul cel mai direct si brutal. Nicoara are meritele lui, a fost abil, e om al sistemului, s-a miscat, a facut servicii si s-a mentinut la carma intr-o perioada in care calitate invatamantului overall in Romania a fost in cadere libera. Faptul ca bifeaza excelent la o evaluare a aracip-ului nu vine decat sa confirme ce-am zis.