Sfinţii închisorilor în căutarea recunoaşterii de către Biserica Ortodoxă Română

Sfinții închisorilor în căutarea recunoașterii de către Biserica Ortodoxă Română

La Muzeul Național de Istorie și Arheologie a avut loc, la inițiativa Prăvăliei Predania, lansarea volumului „Din temnițe spre Sinaxare”. Editarea acestei cărți, care adună între coperțile sale texte scrise de Dan Puric, părintele Justin Pârvu, părintele Gheorghe Calciu-Dumitreasa, Răzvan Codrescu, Danion Vasile și alții, face parte dintr-o campanie mai largă. Intitulată „Din temnițe spre Sinaxare”, proiectul a fost inițiat, cu binecuvântarea părintelui Justin Pârvu, de un grup de intelectuali creștini. Ea își propune să prezinte viețile și învățăturile sfinților închisorilor din timpul prigoanei comuniste. Campania se va desfășura până pe 24 decembrie 2009, dată reprezentativă pentru trecerea a douăzeci de ani de la căderea regimului comunist condus de dictatorul Nicolae Ceaușescu. La lansarea de la Constanța a volumului erau așteptați Gheorghe Cușa, Claudiu Târziu și Danion Vasile, dar numai primi doi au ajuns. „Vreau să vă spun că nu mă aflu aici neapărat pentru a vă vorbi despre o carte, ci pentru a da, în măsura în care sunt în stare, o mărturie. Nădăjduiesc că această mărturie va avea ecou în mintea și sufletul dumneavoastră și se va constitui într-un îndemn, fie și firav, de a afla mai multe despre gulagul comunist românesc, despre ce s-a întâmplat în în-chisorile comuniste, despre oamenii aceea care constituie adevărata elită a acestui neam, despre acei oameni care au fost, sunt și - cred eu - vor rămâne modele de urmat. Este vorba de o mărturie pentru că această carte s-a născut dintr-o privilegiată cunoaștere a noastră – a unora dintre noi, cei care am inițiat campania de canonizare a sfinților din închisori – a unor foști deținuți politici, exemple vii de viață, oameni întregi. I-am cunoscut și am vrut să spunem și altora că există” a declarat Claudiu Târziu. Campania este necesară, cred inițiatorii, pentru că în România recunoașterea oficială a jertfei sfinților închisorilor de către Biserica Ortodoxă Română trenează. Tot el a menționat și cauzele reticenței BOR. „Eu înțeleg și Sfântul Sinod. Nu-i aduc o critică, doar zugrăvesc o stare de fapt. Sfântul Sinod este reținut, este precaut, este rezervat, pentru că se gândește că ar putea fi interpretat politic un astfel de gest, știindu-se foarte bine că o mare parte dintre foștii deținuți politici, dacă nu cea mai mare parte, au fost legionari sau au avut legături cu Mișcarea Legionară interbelică. La această atitudine de reținere contribuie și existența unei legi din 2002, care se referă la simbolurile și organizațiile de tip fascist, unde s-ar încadra și Mișcarea Legionară și această lege interzice explicit cultul persoanelor care au fost condamnate ca fiind membri ai unor grupuri de felul acesta. Sfântul sinod are o oarecare îndreptățire, dar în raport cu oamenii; în raport cu Dumnezeu nu”.