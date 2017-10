Sfârşit de săptămână în acorduri rock, la malul mării

Sfârșit de săptămână în acorduri rock, la malul mării

Sfârștiul de săptămână se anunță rock pentru turiștii din Vama Veche, dar și pentru constănțenii care îndrăgesc acest gen de muzică. Spiritul Rock se va face auzit vineri, 28 iulie și sâmbătă, 29 iulie, în Vama Veche, cu Trooper și Bucovina, două trupe de excepție! Toți cei prezenți la eveniment vor fi alături de trupele lor preferate și se vor bucura de muzica lor, într-o atmosferă unică, la malul Mării Negre!Trooper este o formație rock ce activează de 20 de ani. A deschis concerte pentru Scorpions, Iron Maiden, Judas Priest, Europe, Nazareth, Manowar, Rasmus, Prodigy, Whitesnake, WASP etc.Trooper a lansat șapte albume de studio, a cântat pentru mai mult de 600.000 de oameni, în peste 500 de concerte.Trooper este prima trupă românească ce a lansat o operă rock după Revoluția din 1989 și prima trupă românească ce a colaborat cu un membru Iron Maiden.Trooper a organizat în 2014 și 2016 Stelele Rockului Românesc. Concertul va fi vineri, ora 21.30.Apoi, sâmbătă, 29 iulie, ora 21.30, va concerta trupa Bucovina, o formație de Folk Metal din Iași, fondată în anul 2000.Bucovina este câștigătoare a numeroase premii METALHEAD Awards, an de an, și cu un show sold out la Arenele Romane în 2015.Așa că, nu mai stați pe gânduri, week-end-ul acesta este despre mare, plajă, și muzică rock!