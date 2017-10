Sfânta Parascheva afectată de criză

Criza dă bătăi de cap credincioșilor. În fiecare an, începând cu data de 11 octombrie, racla cuvioasei Parascheva este scoasă în fața Catedralei Mitropolitane din Iași. Mii de oameni stăteau la rând, formând cozi de kilometri, pentru a atinge moaștele. Dacă anul trecut un credincios trebuia să aloce minimum 50 de minute pentru a ajunge la moaștele Sf. Parascheva, anul acesta nu a durat mai mult de 10 minute, asistența fiind cu mult sub așteptări.Mulți dintre cei care erau prezenți la Catedrală au venit încărcați cu obiecte sau piese vestimentare de-ale rudelor, care nu au putut ajunge la Iași, pentru a atinge moaștele cu ele.Și hotelierii și pensiunile au avut o scădere simțitoare a turiștilor, în această perioadă. Recepționerul unei pensiuni din apropiere ne-a spus că anul trecut avea toate camerele ocupate pe 11 Octombrie. „Sunau zeci de oameni pe zi pentru rezervări, dar nu mai aveam locuri. Anul acesta, la 11 octombrie am avut chiar și șase camere libere”, ne-a declarat el.Negustorii, patronii de restaurante, cu toții au declarat că se simte o scădere drastică în vânzările din acest an.