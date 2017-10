Sf. Gheorghe, cel mai important sfânt la creştinii ortodocşi

Astăzi, mare sărbătoare religioasă

Sf. Gheorghe, cel mai important sfânt la creștinii ortodocși

La 23 aprilie, în fiecare an, creștin ortodocșii îl sărbătoresc pe Sfântul Gheorghe. Este unul dintre cei mai importanți sfinți în calendarul creștin-ortodox. Sfântul Gheorghe mai este întâlnit în tradiția populară ca Sângeorz, patronul naturii înverzite, al vegetației, al vitelor și al oilor. Tradiția spune că fetele împleteau cununi verzi și le presărau pe uliță în unele zone ale țării, apoi urmăreau ce feciori calcă pe ele. Dacă băieții pe care îi îndrăgeau nu călcau cununile, era semn că fetele urmau să se mărite în acel an. Apoi, coronițele erau păstrate peste an, pentru vrăji de dragoste. În anumite zone, se zice că cine doarme în ziua de Sfântul Gheorghe va dormi tot anul. Femeile căsătorite săvârșeau și ele practici magice pentru bunul mers în gospodărie. În dimineața zilei, înainte de răsăritul soarelui, mergeau în pădure și culegeau plante doar de ele știute, pe care le adăugau în hrana animalelor, în credința că vacile vor da lapte mult și de bună calitate. Sfântul Gheorghe s-a făcut remarcat prin faptele de arme. Întemnițat și supus torturii pentru a-și renega credința, Sfântul Gheorghe nu a cedat. Martorii suferințelor, uimiți de puterea sa de a rezista la durere, au renunțat la credința în zeități păgâne, îmbrățișând creștinismul. Din cauză că marele mucenic a respins oferta împăratului de a-i acorda înalte onoruri în schimbul renunțării la creștinism, Dioclețian a ordonat omorârea prin decapitare a Sf. Gheorghe și a soției sale. v v vSfântul a rămas în conștiința populară românească ca fiind unul dintre cei mai prezenți sfinți, numeroase biserici purtând hramul său. Și la Constanța avem Biserica cu hramul Sf. Gheorghe, lăcaș pictat de Nicolae Tonitza, care serbează, astăzi, hramul. ÎPS Teodosie va oficia Sfânta Liturghie, începând cu ora 8.45. Cu această ocazie, vor fi aduse moaștele Sf. Ioan Botezătorul, care vor rămâne spre închinare până joi seara.