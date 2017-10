Sesiunea de toamnă a proiectului Academica BNR

Pornind de la succesul înregistrat de forumul-dezbatere organizat în 2011, în formatul unei școli de vară la Facultatea de Științe Economice din cadrul Universității „Ovidius” din Constanța, Banca Națională a României lansează Academica BNR onstan cel mai nou proiect din seria proiectelor educaționale dezvoltate începând cu anul 2009.Dedicat profesorilor și cercetătorilor, noul program vizează extinderea ariei de activități la nivelul formatorilor, recunoscând astfel importanța crucială a acestora în modelarea viitorilor specialiști în economie. Parteneriatul dintre BNR și marile universități din România va beneficia de valoroasa implicare a Academiei Române, dar și a altor instituții importante din domeniul financiar - bancar românesc. Atragerea acestor parteneri într-un efort comun de creștere a nivelului de cultură financiară în România este menită, în opinia băncii centrale, să asigure formarea - într-un ritm mai rapid și în mod sustenabil onstan a competențelor autentice de care are nevoie economia românească.Proiectul Academica BNR va dezvolta activități de tipul sesiunilor de lucru interactive, organizate de două ori pe an, cât și sesiuni virtuale de discuții, facilitate de un forum online dedicat acestora.„Speranța noastră este ca aceste întâlniri să ducă la consolidarea triadei Academia Română ă stan Banca Națională a României - Universitate”, arată guvernatorul Băncii Naționale a României, Mugur Isărescu, într-o scrisoare trimisă conducerii Universității „Ovidius” din Constanța.Astfel, Universitatea „Ovidius” din Constanța are onoarea de a fi gazda sesiunii de toamnă a proiectului Academica BNR, care va avea loc în perioada 31 august - 3 septembrie.„Suntem gazdele unui proiect de mare anvergură, ce reunește sub cupola sa specialiști de marcă din domeniul bancar, membrii ai Consiliului de Administrație al Băncii Naționale a României, cadre universitare didactice de prestigiu, cercetători în domeniul economic, studenți economiști. Semnificația evenimentului este una deosebită pentru învățământul superior, aflat într-o amplă reformă de modernizare, caracterizat de strânse legături de colaborare cu agenții economici și mediul de afaceri, alături de o permanentă preocupare în sfera rezolvării problemelor actuale ale economiei autohtone. Totodată, prin acest proiect aducem la început de an universitar noi subiecte și noi abordări a unor problematici predate în cadrul unor discipline importante de economie”, a precizat rectorul Universității „Ovidius”, prof.univ.dr. Dănuț Tiberius Epure.