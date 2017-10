Sesiune de bacalaureat în februarie-martie şi meditaţii plătite de stat

Sesiune de bacalaureat în februarie-martie și meditații plătite de stat

Ştire online publicată Sâmbătă, 24 Mai 2014. Autor: Cuget Liber Online.

Ministrul Educației, Remus Pricopie, a declarat, azi, că dorește "instituționalizarea" meditațiilor pentru absolvenții de liceu care nu promovează bacalaureatul, cursurile de trei-patru luni urmând să fie plătite de stat, iar o sesiune specială de examene să fie introdusă în februarie-martie.Prezent la Arad pentru întâlniri cu profesorii din mediul universitar și cu directorii de școli din mediul preuniversitar, ministrul Educației Naționale, Remus Pricopie, a spus că are în vedere "instituționalizarea" meditațiilor pentru cei care nu reușesc să promoveze bacalaureatul, iar aceștia să primească o șansă în plus într-o sesiune specială de examene."Niciun sistem din lume nu are rată de succes de sută la sută (la bacalaureat – n.r.). Atunci când ai 200.000 – 300.000 de copii într-un ciclu, unii vor fi foarte buni, unii medii, unii nu vor ține același ritm de pregătire. Nu trebuie să-i pedepsim pe cei care nu reușesc de prima dată, trebuie sprijiniți. Prin urmare, la Ministerul Educației lucrăm la un proiect ca instituțiile de învățământ acreditate, respectiv liceele și universitățile să poată să desfășoare meditații instituționalizate pentru o perioadă de trei – patru luni, strict cu programa de bacalaureat", a declarat ministrul, informează realitatea.net.