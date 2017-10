Seri de vis pe faleza Cazinoului din Constanța, cu orchestra simfonică "Bigg Dimm a’Band"

Începând de sâmbătă, 29 iulie, și până la data de 27 august, atât constănțenii, cât și turiștii își vor putea da întâlnire, seară de seară, pe faleza Cazinoului din Constanța, cu orchestra simfonică „Bigg Dimm a’Band” a Academiei de Muzică „Gheorghe Dima” din Cluj, al cărei dirijor este Răzvan Metea.În tot acest interval, artiștii vor susține un număr de 31 de concerte cu orchestră simfonică, câte unul pe seară, începând cu ora 20.00. Singura excepție este ziua de azi, când vor avea loc două concerte, primul de la ora 19.00 la 20.00 și al doilea de la 20.30-21.30. Așadar, cei 25 de artiști, plus dirijorul vor încânta publicul toată vara.Deocamdată, concertele se vor susține în zona grupului statuar „Pescarii” de pe faleza Cazino-ului din Constanța, urmând ca după data de 12 august, acestea să se desfășoare la statuia lui Eminescu.Sebi Pătrunjei, unul dintre organizatorii evenimentului, a declarat că s-a recurs la această formulă deoarece instrumentiștii constănțeni sunt ocupați cu alte proiecte. „Noi avem o colaborare mai veche cu echipa de la Cluj. Cert este că am vrut să scoatem puțin muzica simfonică din statutul ei închistat și pentru un public elitist. În acest fel, aducând-o pe faleză, ne-am gândit că nu ar fi indicat să cânte doar muzică simfonică și atât, așa că orchestra va interpreta pentru public piese celebre, adaptări ale unor melodii cunoscute, hituri pop-rock românești și străine, muzică populară sau melodii celebre de la coloana sonoră a filmelor”, a declarat acesta.Pentru diversitatea muzicală, s-a recurs la mai multe repertorii a câte 60 de minute fiecare. Spectacolele presupun inclusiv interacțiunea cu spectatorii: prezentarea de către dirijor a câtorva date informative despre melodiile interpretate, scurte dialoguri pe teme muzicale cu publicul și în eventualitatea în care printre spectatori se află muzicieni doritori, ei vor fi invitați pe scenă să cânte.Din repertoriu vor face parte: Ouverture - Wilhelm Tell, „Spărgătorul de nuci” - Tchaikovsky, „Marșul triumfal” - Aida, „Anotimpurile” - Vivaldi, „Dansul bețivilor” - Traviata, „Hora staccato” - Grigoraș Dinicu, „Balada” - Ciprian Porumbescu, „Valurile Dunării” - Strauss, Oxygene Part 4 - Jean Michel Jarre etc. De asemenea, vor fi interpretate melodii de pe coloana sonoră a filmelor „Superman”, „Rocky”, „Cei 7 magnifici”, „Războiul stelelor”, „Pantera roz”, „Pulp Fiction”, „Requiem for a dream”, „Nașul” și multe altele.