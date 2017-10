Sergiu Nicolaescu şi-a prezis sfârşitul

Sergiu Nicolaescu și-a prezis sfârșitul

Sergiu Nicolaescu a murit. În decembrie, senatorul a avut un mesaj emoționant în parlament. „Vreau să vă mulțumesc pentru acești patru ani minunați pe care i-am petrecut împreună, în care dumneavoastră mi-ați dăruit stimă și considerație, simțăminte pe care și eu vi le datorez. Mai am puțini ani de trăit și mi-am dorit să-i termin în profesia mea, pentru acest lucru nu am participat la alegeri. Vreau să vă spun un sincer «La revedere!» și vreau să vă spun în același timp «La mulți ani!» și sărbători fericite”, a spus Nicolaescu de la tribuna Senatului, în ultima ședință a actualei legislaturi, fiind aplaudat de cei prezenți.Sergiu Nicolaescu a fost ales pentru prima dată parlamentar în 1990, pe listele FSN, iar în actuala legislatură a încheiat al cincilea mandat în Parlament. Singura legislatură în care nu a fost parlamentar a fost cea din 2004-2008. Nicolaescu a fost membru al Comisiilor de cultură din Senat în fiecare legislatură și a deținut președinția comisiei în actuala legislatură. Nicolaescu are vârsta de 82 de ani. El este regizor, actor de film, scenarist și producător de film, fiind totodată între cei care au luat parte la Revoluția din 1989.