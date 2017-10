Serbarea elevilor din Albeşti, răsplătită de diriginţi

Serbarea elevilor din Albești, răsplătită de diriginți

Prof. Mihaela Vîlcu, director al Școlii „Ion Creangă” din localitatea Albești, și Ana-Maria Manta, consilier de imagine, au povestit cum elevii și-au dorit să îl întâmpine pe Moș Crăciun într-un mod mai special, prin dansuri, colinde și… urări de bine. Într-un decor de poveste, elevii costumați în spiriduși și crăciunițe i-au încântat cu glasurile lor emoționate pe toți cei prezenți. Activitatea s-a deschis cu un dans al fetelor de la clasele a VI-a A, a VII-a și a VIII-a A, pe melodia „Jingle Bells”. A urmat apoi o suită de colinde și poezii închinate Nașterii Domnului, serbarea culminând cu momentul artistic oferit de elevii clasei a VI-a A, care au cântat trei cântecele la block-flaut. Finalul a fost tot în pași de dans, pe melodia „Let it snow”. Actorii au fost răsplătiți pentru prestația susținută de reprezentanții Moșului Crăciun, în persoana diriginților de la fiecare clasă, cu pachețele cu dulciuri.