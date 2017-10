Senatul Universităţii "Ovidius" validează consiliile facultăţilor

1

Analiza alegeri UOC

COJOC,asa cum ti-au spus si la partid,nu esti bun de nimic,mai bine lasa-te la mana ta si intra din nou in jandarmerie ca si asa ai fost,esti si vei un ofiter activ oricat te-ai zbatea tu sa demonstrezi cadrelor universitare din UOC ca esti curat ca lacrima. GIRTU-ai dovedit ca esti incapabil sa duci o lupta pentru obtinerea celei mai inalte functii din UOC,punandu-l pe CIUPINA sa-l scoata la inaintare pe MAMUT,se vede de la mare departare ca esti un incapabil sa conduci o asemenea institutie,RUSINE,MARE RUSINE MIHAI GIRTU. MAMUT EDEN-upss!!!..aici se pare ca ar exista niste dosare la CNSAS de informator sau "sub acoperire"...ramane de vazut in zilele care vor urma daca se va face public numele de cod,probabil,depinde de cum se va comporta. EPURE DANUT TIBERIUS-aici e de munca fratilor.In primul rand a intrat in consiliul profesoral al FSE,in al doilea rand la varsta lui este conducator de doctorat,are un management acceptabil si dupa cate observ este o facultate puternica,are foarte multi studenti in comparatie cu Fac. de Fizica.Inal treilea rand are "defect",promoveaza tineretul,ceea ce nu e pe placul multor "profesori cu par alb"(citez prof. univ. dr. Florența Marinescu)si de aceea DANUT TIBERIUS EPURE deranjeaza foarte multi "profesori cu par al".Ar mai fi multe de spus,dar va asigur ca dupa alegerile din 24 februarie voi da pe postul REALITATEA TV un interviu pe aceasta problema care se va numi UNIVERSITATEA OVIDIUS DIN CONSTANTA DUPA 24 FEBRUARIE A INTRAT INTR-O NOUA ERA