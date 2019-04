Semnal de alarmă. „Învăţământul profesional este înţeles greşit de părinţi!“

Campania „Cuget Liber”. „Țară, țară, vrem meseriași! Nu tineri în șomaj!“

Semnal de alarmă. „Învățământul profesional este înțeles greșit de părinți!“

Sute de elevi s-au înghesuit, vineri, la deschiderea ediției de primăvară a Târgului Ofertelor Educaționale, de la Pavilionul Expozițional Constanța. Însoțiți de părinți, colegi sau profesori, aceștia au luat la rând standurile unităților de învățământ, de parcă deja se împărțeau locurile pentru clasa a IX-a.Cei mai mulți elevi de clasa a VIII-a s-au arătat interesați de ofertele liceelor și prea puțini iau în calcul o școală profesională, în care să învețe o meserie. „Ne gândim la o specializare mai de viitor, ceva în telecomunicații, IT. Acum să vedem ce rezultate vom avea și la Evaluarea Națională. Sperăm să ne încadrăm cu media la un liceu bun. Dacă nu, ne orientăm mai la vară. El se visează bucătar la un restaurant de fițe, dar parcă totuși vrem să meargă la facultate, să încerce ceva în inginerie. Ei sunt încă mici la vârsta aceasta și nu prea știu ce vor!”, ne-a declarat mama unui elev de clasa a VIII-a.De fapt, în lipsa unei consilieri profesionale adecvate încă din clasele de gimnaziu, se pare că principalul dușman al învățământului profesional și al școlilor de meserii sunt chiar părinții. Unii au aspirații foarte mari pentru copiii lor, alții nu îi încurajează să-și continue studiile după clasa a VIII-a.„Din păcate, aceasta este problema noastră. Părinții nu își doresc să ajungă copiii lor la școala profesională. În general, învățământul profesional este greșit înțeles. Cred că nu este valorizată așa cum trebuie, cum e în occident, unde fiecare meserie este apreciată. Orice meseriaș care face bine o treabă este foarte apreciat, din păcate, la noi nu! Lucrăm să schimbăm concepția aceasta greșită. Nu știu cât reușim, probabil în timp vom avea rezultate, dar împreună, schimbând însuși sistemul de educație. Însă, decât un șomer cu diplomă, mai bine un meseriaș bun care este căutat în orice domeniu”, este de părere prof. Daniela Coman, directorul Liceului „I.N. Roman” din Constanța.„Încet - încet, se vor liniști apele!“Chiar și în domeniile căutate în prezent pe piața muncii, tot există reticență din partea părinților. Și, din păcate, multe din specializări și meserii de viitor nici măcar nu sunt suficient cunoscute. „Există o prejudecată, în special din partea părinților, care doresc ca fiecare copil al lor să fie absolvent de liceu. Unii dintre copii chiar își doresc să învețe o meserie, dar sunt îndrumați de către părinți către un liceu. Totuși, eu cred că încet-încet se vor liniști apele și vor înțelege și părinții că, până la urmă, a fi meseriaș este o oportunitate pentru copiii lor. Penuria de forță de muncă în domeniul turismului și alimentației publice, de exemplu, este destul de mare. Sunt meserii destul de bine plătite pe piața muncii și unii copii chiar au deprinderi pentru ele. În plus, absolvind învățământul profesional, își pot continua studiile prin învățământul seral. Deci nu este un capăt de drum, dar ies cu o meserie”, susține și prof. Semra Curtomer, directorul Liceului Tehnologic „Miron Costin” din Constanța.La Liceul Tehnologic „Dimitrie Leonida” situația este asemănătoare, însă elevii sunt mai tentați să se înscrie pentru că își pot obține permisul de conducere chiar la finalizarea studiilor.„Elevii sunt tentați de specializările pe care le oferim, tinichigiu auto, mecanic auto, pentru că își găsesc destul de ușor un loc pe piața muncii și mai există și posibilitatea ca să-și obțină permisul de conducere auto, la finalul învățământului profesional, după cei trei ani, prin școala noastră. În plus, este și susținerea financiară din partea statului, acea bursă profesională de 200 de lei. Însă, nu este suficient având în vedere nevoile lor. În proporție de 80 - 85%, elevii noștri sunt din-afara orașului. Unii locuiesc în internat, dar cei mai mulți sunt navetiști. Cei 200 de lei, din păcate, reprezintă o sumă total insuficientă”, admite prof. Mihaela Dănilă, directorul Liceului Tehnologic „Dimitrie Leonida”.