Semnal de alarmă cu privire la fondurile care se strâng în şcoli. "Nu sunt obligatorii, ele fiind chiar ilegale"

Semnal de alarmă cu privire la fondurile care se strâng în școli. "Nu sunt obligatorii, ele fiind chiar ilegale"

Nici bine nu a început noul an școlar, că reprezentanții Asociației Elevilor din Constanța (AEC) vor să atragă atenția asupra problemelor cu care se confruntă sistemul educațional. În primul rând, a declarat Andrei-Mihai Tănase, președinte AEC, elevii au observat că fenomenul „,fondului școlii” și cel al clasei nu a dispărut în ultimii ani. Ba dimpotrivă, acesta a luat amploare, ajungând ca la acest moment sumele de bani pe care un părinte le dă pentru copilul său să varieze între 80 și 120 lei pe semestru și ajungând chiar până la 200 de lei pe semestru în unele unități de învățământ.„Dorim, în primul rând, să transmitem tuturor părinților și elevilor că aceste costuri nu sunt obligatorii, ele fiind chiar ilegale. Sumele pretinse cu titlul de fond al clasei sau al școlii reprezintă cheltuieli pentru bunuri și servicii care trebuie asigurate din bugetul școlii, buget care se aprobă la rândul lui, în Consiliul Local. Așadar, este în sarcina autorităților locale să finanțeze învățământul, nu a părinților sau elevilor. Cu fiecare ban virat către unitățile de învățământ sub forma cotizației pentru asociația de părinți din școală, cercul acesta vicios se perpetuează, directorii evitând să solicite fonduri suplimentare pentru acoperirea acestor cheltuieli din partea primăriei, de teamă să nu deranjeze pe cineva, existând astfel riscul de a atrage consecințe asupra lor. Solicitarea fermă a AEC este ca părinții, alături de elevi și profesori, să creeze un front comun și, alături de director, dacă are demnitate și simț de răspundere, să solicite fondurile necesare funcționării unității de învățământ de la Consiliul Local Constanța”, a precizat președintele AEC.Un alt minus cu care încep cursurile școlile din județul nostru este paza, care, conform spuselor elevilor, se face din banii părinților. Se pare că rata șomajului este un subiect care îi îngrijorează și pe tinerii elevi, nu doar pe dascăli. Astfel, la acest moment, în Constanța, rata abandonului școlar a ajuns la 8% în mediul rural și 6% în mediul urban. Tocmai de aceea, reprezentanții AEC consideră că acesta este efectul unei ineficiențe din partea administrației locale, de a adopta măsuri prin care să asigure accesul liber la educație al tuturor elevilor. Ei spun că încă din 2013, AEC militează pentru ca localitățile din județ să asigure burse școlare elevilor ce îndeplinesc criteriile impuse de ordinul ministrului Educației nr. 5576/2011.„În anul 2013, patru localități (municipiul Constanța nefiind una dintre ele) acordau aceste burse, numărul crescând până la 50, în urma demersurilor AEC. Situația este, însă, revoltătoare, deoarece primarii și consilierii locali încalcă cu bună știință legea în dauna elevilor, 20 de UAT-uri neacordând burse (23 August, Amzacea, Medgidia, Corbu, Deleni, Dobromir, Gârliciu, Ghindărești, Ion Corvin, Lipnița, Mircea Vodă, Mihail Kogălniceanu, Mereni, Mihai Viteazu, Oltina, Ostrov, Pecineaga, Săcele, Saraiu și Topalu). Ne dorim ca până la finalul anului școlar 2018-2019 toate localitățile din județ să acorde burse elevilor, la un cuantum decent. Din păcate, la momentul actual, există primari și consilii locale ce consideră că, pentru un elev orfan de ambii părinți, suma de 20 de lei/lună este suficientă și reușește să acopere nevoile pe care acesta le are”, au adăugat elevii.