Seminarii de creaţie pentru liceeni

La Universitatea „Andrei Șaguna“

Seminarii de creație pentru liceeni

Ştire online publicată Miercuri, 21 Noiembrie 2012. Autor: Cuget Liber Online.

Facultatea de Științele Comunicării și Științe Politice, din cadrul Universității „Andrei Șaguna”, a pus bazele unui proiect de colaborare cu liceele constănțene, printr-un parteneriat ce va aduce beneficii educaționale atât elevilor, cât și studenților.Din luna ianuarie, în cadrul unor întâlniri bilunare la Seminarii de creație pentru viitori jurnaliști și comunicatori (purtători de cuvânt), elevi de clasele a XI-a și a XII-a din liceele constănțene vor învăța să redacteze materiale de presă (reportaje, interviuri, editoriale etc.) și de PR (comunicate de presă, organizare de evenimente etc.), sub îndrumarea profesorilor și studenților de la Universitatea „Andrei Șaguna”. În luna aprilie, materialele vor fi evaluate și premiate de un juriu format din cei mai cunoscuți jurnaliști din presa locală.Festivitatea de premiere va avea loc în data de 25 aprilie 2013, la Sesiunea de Comunicări Științifice a Studenților și Cadrelor Didactice de la Universitatea „Andrei Șaguna”.