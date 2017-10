Seminar motivaţional „Să îndrăznim să muncim fericiţi“

Seminar motivațional „Să îndrăznim să muncim fericiți“

Ştire online publicată Sâmbătă, 16 Februarie 2013. Autor: Cuget Liber Online.

Vrei să faci o schimbare? Începe cu tine! Cum? Acest workshop îți va oferi o nouă perspectivă asupra lucrurilor la locul de muncă! „Să în-drăznim să muncim fericiți” este un eveniment recomandat fiecărui adult care vrea să-și stimuleze motivația și creativitatea la locul de muncă.Alături de Cristina Elena Neguț, participanții vor învăța să-și des-copere resursele, își vor construi propria hartă relațională, vor afla ce-i animă cu adevărat pentru o muncă de calitate, vor învăța să se poziționeze clar în comunicare, își vor găsi rezolvări creative proble-melor de comunicare.Trainerul Cristina Elena Neguț a început activitatea în Constanța acum doi ani prin susținerea de workshopuri, seminarii și ateliere pe dezvoltarea personală a adulților. Cu o experiență de peste 11 ani în comunicare și relaționare, Cristina Elena Neguț are ca aliat metoda E.S.P.E.R.E., fondată de psiho-sociologul francez Jacques Salome, în toate demersurile sale cu părinți, profesori, elevi, studenți, învățători, educatori, asistenți sociali etc. Cristina Neguț revine la Constanța cu lucruri noi și interesante care produc schimbare pozitivă în comportamentele adulților oferindu-le experiențe profunde de învățare. Evenimentele Cristinei Neguț se disting prin vizualizare, aplicabilitate în orice tip de relație interumană, iluminare profundă a aspectelor de viață, încărcarea cu energie pozitivă și creșterea motivației personale.Workshopul are loc sâmbătă, 16 februarie, de la ora 13 la 17,30 la hotel „Ibis”.