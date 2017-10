Secţia coregrafie a Colegiului de Arte s-a întors cu tolba plină de medalii

Secția coregrafie a Colegiului de Arte s-a întors cu tolba plină de medalii

La Bacău, a avut loc, zilele trecute, Festivalul Internațional de Teatru, Muzică și Dans, organizat de Fundația Teatrală „Neghiniță”, la care elevii Colegiului Național de Arte „Regina Maria”, secția coregrafie, au obținut noi rezultate meritorii.Mara-Gabriela Caraivan, clasa a VIII-a, a obținut Trofeul Dans individual la secțiunea dans clasic, Iasmin-Melis Ramazan, clasa a VII-a, Premiul I la secțiunea dans clasic, sub îndrumarea profesoarei Carmen Chilea. De asemenea, eleva Raluca-Mihaela Pleșca a obținut Premiul I la secțiunea dans contemporan și Premiul I la secțiunea dans de caracter, Premiul II - Mădălina Andreea Ochiană, secțiunea dans contemporan, eleve în clasa a VIII-a, sub îndrumarea profesoarei Delia Boeru.Palmaresul a fost îmbogățit și cu alte rezultate de excepție: Ramazan Iasmin (clasa a VII-a) a obținut Premiul I la secțiunea dans contemporan, sub îndrumarea profesoarei Roxana Xenis Oprea, Alessia Negoi (clasa a V-a) a obținut premiile I și II la secțiunea dans clasic, sub îndrumarea profesoarei Mariana Baran, dar și Premiul I la secțiunea dans contemporan, sub îndrumarea profesoarei Bianca Manta. Maria Rus și Ana Lungu (clasa a V-a) au obținut Premiul II la secțiunea dans clasic, sub îndrumarea profesoarei Silvia Mitroi, iar Cristina Petrică (clasa a VIII-a) și Roberto Niță (clasa a XII-a) au obținut mențiune la secțiunea duo dans contemporan, sub îndrumarea profesoarei Silvia Mitroi.Organizatorii au felicitat elevii și profesorii secției coregrafie a Colegiului Național de Arte „Regina Maria” Constanța pentru prestația de valoare a participanților.