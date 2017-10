Secretele Vaticanului, la ISJ Constanţa! Mai mulţi bani pentru puşcăriaşi decât pentru elevi

Secretele Vaticanului, la ISJ Constanța! Mai mulți bani pentru pușcăriași decât pentru elevi

Vineri, în sala „Remus Opreanu“ de la Prefectura Constanța, inspectorul școlar general prof. Zoia Gabriela Bucovală i-a convocat pe directorii unităților de învățământ din municipiul Constanța la o ședință tehnică la care au mai participat primarul interimar Decebal Făgădău și reprezentanții RADET și RAJA.Din păcate, așa cum se pare că își dorește să se impună în fața presei constănțene, noul „general” Zoia Gabriela Bucovală nu a acceptat prezența presei, de parcă s-ar fi discutat… secretele Vaticanului și nu obișnuitele probleme cu care se confruntă la fiecare început de an școlar managerii constănțeni.Și pentru că nici după o oră și jumătate de așteptare în spatele ușilor închise nu se terminase ședința, am încercat să aflăm telefonic de la câțiva manageri problematica dezbaterilor.Prof. Cornel Dumitrașcu, directorul Colegiului Tehnic „Tomis”, s-a arătat foarte încântat de disponibilitatea primarului Decebal Făgădău de a sta de vorbă cu managerii „școlari”, problemele fiind aceleași, legate de finanțare.„Este primul demnitar care a avut inteligența să ne asculte. Cele mai grave sunt problemele economice, așa cum decurg ele din finanțarea per capita, una dintre marile aberații ale Legii nr. 1 a Educației, incorect pusă în aplicare, în timp ce pușcăriașii primesc mai multă finanțare. «Tomis» face parte din categoria unităților grele, cu cantină, internat pe lângă sediul propriu-zis și care a avut o finanțare bună atâta timp cât au existat 3.600 de elevi. Acum, când avem 1.100 și aceleași sedii de administrat, a trebuit să fim foarte atenți cu cheltuielile. Am o datorie infirmă la RADET, pentru că am redus consumul prin montarea unor vane”, afirma prof. Dumitrașcu.Despre desființarea RAEDPP și problemele rezultate, ne-a vorbit și prof. Nicoleta Bercaru, directorul Școlii Gimnaziale nr. 39 „Nicolae Tonitza”.„Multe dintre problemele noastre le știa domnul primar și ele rezultă din desființarea RAEDPP și pasarea tuturor obligațiilor în sarcina directorilor. Care în cele din urmă tot la ușile primăriei ajung să bată. A fost foarte important totuși pentru noi să ni se demonstreze că suntem importanți și că în sfârșit un edil își face timp să ne asculte și realizează că școala înseamnă viitor”, a mai spus prof. Bercaru.LPS se luptă cu cele trei miliarde lei datoriePentru Liceul cu Program Sportiv „Nicolae Rotaru”, anul școlar nu vine cu cele mai bune vești, datoriile acumulate de acest „colos” al învățământului constănțean ajungând la trei miliarde lei.„Învățământul românesc se raportează la per capita la fel cum îl păcăleau pe Ceaușescu cu colectările false de lapte per capita… de vacă furajată. Noul ordin nr. 4995 din 18 august nu are nicio legătură cu datoriile unităților școlare. Eu, ca liceu vocațional cu 1.300 de elevi, nu am cum să acopăr cheltuielile pe care le presupune o bază materială ce cuprinde opt sedii. Primesc aceeași sumă pe care o primește Liceul «Traian», dar care are doar un sediu și nu consumă apă caldă, adică 361 lei per elev pe an, în timp ce deținuții primesc 427 lei pe lună cheltuieli materiale. Păi să ne lămurim ce vrem: deținuți grași și frumoși sau învățământ de performanță? Mi-e rușine să mă mai întâlnesc cu directorii RADET și RAJA, pentru că eu nu am mai primit un leu de la 1 aprilie. Domnul primar a promis că în prima ședință de Consiliu Local va supune la vot o hotărâre de suplimentare a bugetului cu un milion de lei pentru stingerea unor datorii ale unităților școlare constănțene. Dar tot nu va fi de ajuns pentru noi!”, a declarat directorul LPS, prof. Andrei Szemerjai.v v vDin câte am înțeles, se va înființa și un departament în cadrul Primăriei Con-stanța, care se va ocupa exclusiv de problemele învățământului din municipiu. Important este că există intenții bune măcar la nivelul edilului. Iar noi așteptăm o conferință de presă a inspectorului școlar general Zoia Gabriela Bucovală, pentru a nu mai încerca să aflăm „pe surse” lucruri care îi privesc pe angajații sistemului.