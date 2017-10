Seawolves Bike Fest, evenimentul week-end-ului pe litoral

Week-end-ul acesta, Mamaia este gazda celei de-a V-a ediții a Seawolves Bike Fest, o manifestare dedicată iubitorilor de motociclete și de muzică bună, care se desfășoară în Campingul „Tabăra Turist“.Până duminică, inclusiv, cei aproximativ trei mii de participanți, atâția cât sunt așteptați să vină la malul mării, pot participa, alături de constănțeni, la concerte de rock și blues, concursuri sau parade moto. Surprize sunt însă mult mai multe, așadar nu ratați aceste zile de petrecere, departe de fițele din cluburile de lux din stațiune.„Cei care ne-au mai onorat cu prezența la festival cunosc deja standardele noastre de distracție și confort, iar cei care o vor face pentru prima dată sperăm să aibă parte de o plăcută surpriză. Nu vor lipsi berea ieftină, romul de întâmpinare, concursurile pe mare și pe uscat, concertele rock pe o scenă adevărată de 50.0000 de wati, folkul live și cântările haiducești în jurul focului de tabără, parada moto, late night show-ul interzis minorilor și inimilor slabe, sau artificiile“, așa rezumă organizatorii, pe scurt, ceea ce îi așteaptă pe petrecăreți week-end-ul acesta, în campingul din Mamaia.Petrecerea a început de ieri, cu trupe mai mult sau mai puțin cunoscute - Old No 7, Sukar Nation, Ziua Liberă, The Takeoffs, Words, On Sand și continuă astăzi cu Zdob și Zdub, Trooper, Steelborn sau Blind Spi-rits. Prețul de intrare este de 30 de lei.Nu va lipsi nici deja tradiționalul recital folk cu Silviu Covaci, care, anul acesta, va fi acompaniat și de un set de tobe, spun organizatorii, și nici focurile de tabără.Master of Ceremony la acest eveniment va fi din nou Cristian Hrubaru, de la Rock FM.Organizatorii au mai anunțat că, la fel ca și în anii trecuți, motoarele sau mașinile vor fi parcate separat de locurile de campare, într-un spațiu special amenajat și supra-vegheat non-stop. În ceea ce privește cazarea, se poate face fie la cort, gratuit, iar campingul oferă condiții foarte bune în acest sens, fie la hotelurile din apropierea campingului.Cei curioși, sâmbătă, începând cu ora 13.00, pot participa la parada de motociclete, pe traseul Camping „Tabăra Turist” - Constanța Centru și retur.