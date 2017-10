Seară magică alături de Strauss Festival Orchestra

Sâmbătă, 8 decembrie, de la ora 19, Spectacolul Vienna Classic Christmas, prezentat de Strauss Festival Orchestra, este un magnific concert de Crăciun care pregătește audi-toriul pentru sărbătorile de iarnă într-o manieră autentic vieneză.Programul Orchestrei se desfășoară, ca și la Concertul de Anul Nou de la Viena, în jurul cele-brelor valsuri și polci ale dinastiei Strauss (Johann tatăl și fiul, dar și Josef și Eduard Strauss), precum și cu lucrări ale altor compozitori vienezi. Acuratețea interpretării, sunetele frumoase și pure, prospețimea și spiritul festiv care animă muzica lui Strauss ating în sufletul publicului cele mai adânci resurse expresive de la sentimental, la jovial.Strauss Festival Orchestra te va face să îți dorești să te ridici și să valsezi, purtându-te într-o călătorie imaginară în lumea fastuoasă a balurilor imperiale.Prețul biletelor este de 100 lei, 150 lei și 200 lei, dar pentru acest spectacol Casa de Cultură a pregătit o ofertă excepțională: un bilet de 200 lei pentru două persoane.Spiritul Crăciunului, adus mai aproape de constănțeniȘi, pentru a rămâne în același… timp și spațiu, Casa de Cultură a Sindicatelor din Constanța a pregătit pentru week-end-ul viitor o serie de spectacole pentru a celebra căldura și bucuria Crăciunului.Joi, 13 decembrie, de la ora 19, Corul Național de Cameră MADRIGAL, simbol al măiestriei interpretative corale românești, va susține un concert extraordinar.Evenimentul este inedit prin prezentarea colindelor românești în succesiunea originală în care au fost înregistrate pentru prima oară pe disc de vinil, în urmă cu 45 de ani. Acestea vor fi interpretate de prestigiosul cor sub bagheta dirijorului Voicu Popescu.Prețul biletelor este de 100 lei și 80 lei, dar primii 100 de pensionari, elevi și studenți vor beneficia de oferta un bilet de 100 lei la două persoane.Vineri, 14 decembrie, de la ora 19, constănțenii sunt invitați la o incursiune muzicală chiar în capitala Crăciunului - Viena. „Christmas in Vienna - Spirit of Vienna Orchestra” este o poveste feerică remarcabilă.Prețul biletelor este de 220 lei, 150 lei și 100 lei.Sâmbătă, 15 decembrie, Paul Surugiu (FUEGO) va aduce „Emoție de decembrie” din dorința perpetuării frumoaselor tradiții ale Sărbătorilor Crăciunului și ale Anului Nou, simbol al bucuriei, speranței și reînvierii. Prețul biletelor este de 40 lei și 50 lei.