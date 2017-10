Seară de chitară clasică cu Mădălina Petre

Astăzi, la ora 21, La Historia invită constănțenii la o seară de chitară clasică. Suport artist 20 lei. Mădălina Petre studiaza muzica de la 9 ani. Este licentiata si masteranda in chitara clasica, concretizandu-si studiile la Universitatea Nationala de muzica din Bucuresti, sectia Interpretare Muzicala, sub indrumarea lui Catalin Stefanescu Patrascu. Tainele chitarei clasice le.a aprofundat si in Italia, orasul Trieste, la Conservatorio Superior di Musica Giuseppe Tartini, acolo unde, obtinand o bursa, a studiat un semestru cu profesorul Ennio Guerratto.