Seară Camerală la TNOB

Miercuri, 27 noiembrie, ora 18.30, în Foyer Teatrului Național de Operă și Balet „Oleg Danovski” din Constanța este programată o seară camerală ai cărei protagoniști vor fi Ghiorghiță Tănase (violoncel) și Natalia Gribinic (pian). În program lucrări din creația compozitorilor:J.S. Bach, G.B. Pergolesi, Fr. Schubert, R. Korsakov, C. Cui, G. FaureA. Simonetti, Fr. Chopin, C. Debussy, J. Massenet, A. AritunianC. Porumbescu, J. Williams, C. Nottara, G. Golterman, C. Dimitrescu.