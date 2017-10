Se solicită retragerea proiectului Legii Educaţiei

Controverse în Comisia de învățământ

Se solicită retragerea proiectului Legii Educației

Ştire online publicată Miercuri, 05 Mai 2010. Autor: Cuget Liber Online.

Liberalii Andrei Marga și Cristian Adomniței au afirmat ieri că deputații puterii tergiversează în Comisia de învățământ întocmirea raportului pe Legea Educației pentru a trece la Senat prin adoptare tacită, deoarece nu și-o mai asumă politic și solicită retragerea proiectului Guvernului. Adomniței a atras atenția că, în cadrul Comisiei din Cameră, dezbaterea a ajuns la articolul 28 din totalul de peste 300 ale proiectului Guvernului, în condițiile în care termenul pentru întocmirea raportului se încheie la finalul acestei săptămâni. Potrivit lui Adomniței, dorința deputaților PDL, UDMR și a independenților este de a „pierde timpul” în lucrările din Comisie pentru a nu fi nevoiți să dea un vot personal pe proiectul Funeriu, „pentru a fi ulterior trași la răspundere pentru dezastrul în care va fi aruncată educația românească”, astfel că „vor dori ca această lege să se adopte tacit”. În acest context, Adomniței a precizat că PNL cere actualului Guvern și ministrului Daniel Funeriu să retragă proiectul de lege, pentru a se iniția „dezbateri publice serioase” în vederea „găsirii consensului”. În plus, liberalii vor ca, dacă vineri Comisia nu reușește să adopte raport pe proiectul legii, ministrul Daniel Funeriu să-și dea demi-sia sau să fie demis. „Nu s-a mai pomenit țară măcar cu tentă democratică în care un asemenea proiect de lege fundamental să treacă nu prin dezbatere amplă a societății, ci prin ascunziș, prin adoptarea tacită”, a comentat el. Marga a precizat că Legea nu a fost discutată suficient în societate și, în plus, cei care susțin varianta Guvernului „se împuținează” pentru că, din cauza slabei calități a proiectului, și cei care au susținut docu-mentul nu mai doresc să-și asume responsabilitatea pentru el. În opinia sa, cea mai bună soluție este „sistarea imediată” a discuțiilor pe proiectul Funeriu și reluarea unei discuții publice. În plus, fostul ministru a criticat introducerea competențelor care ar fi „compromise istoricește”, pre-cum și trecerea clasei a IX-a la gimnaziu, ceea ce „va încâlci și așa un sistem foarte încâlcit”. Potrivit lui Marga, legea promovată de Funeriu afectează negativ și statutul social al cadrului didactic căruia nu i se acordă recunoaștere socială. În opinia liberalului, viitorii tineri care vor promova prin noul sistem al educației vor avea o serie de competențe, dar nu și abilitățile de a ști ce să facă mai departe cu ele.