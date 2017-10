Se schimbă manualele şi programa şcolară!

Se schimbă manualele și programa școlară!

Elevii de clasa a V-a vor primi de la toamnă manuale noi, cu o programă revizuită. Anunțul a fost făcut ieri, la Constanța, de către ministrul demisionar al Educației, Pavel Năstase. Astăzi, este ultima zi de depunere a ofertelor pentru noile manuale, iar în cursul săptămânii viitoare va avea loc evaluarea lor. „Chiar dacă am demisionat, acest proiect se derulează în continuare, conform procedurilor. Este necesară o reevaluare a programelor școlare de la clasa zero până la clasa a XII-a. Avem foarte multe repetări, neconcordanțe și un conținut care trebuie schimbat. De exemplu, am constatat că unele chestiuni de gramatică erau tratate în clasele de gimnaziu, a V-a și a VI-a, în timp ce aceste competențe sunt cerute la admiterea la facultate. Este anormal, aceste capitole trebuie făcute în liceu. Pentru evaluarea manualelor de clasa a V-a, care vor fi introduse în anul școlar 2017 - 2018, am selectat numai profesori de gradul întâi, astfel încât evaluarea să se facă bine și să avem conținut cât mai bun”, a explicat ministrul demisionar.Potrivit acestuia, modificarea programei și a manualelor este necesară la toți anii de învățământ. „Împreună cu inspectoratele școlare, am lansat un miniproiect de revizuire a programelor școlare pentru clasele VI - VIII, pe care abia le-am aprobat în luna martie, dar care nu sunt cele mai potrivite. Vreme să le revizuim, iar pentru 2018 - 2019 să le comandăm simultan pentru aceste clase. Iar, pentru 2019 - 2020, să le introducem simultan pe cele revizuite la liceu”, a mai spus Pavel Năstase.În ce privește nemulțumirile cadrelor didactice vizavi de salarii, recunoaște că acestea sunt îndreptățite, însă spun că este numai o scurtă amânare a majorărilor și că până la mijlocul anului următor creșterile vor fi 50 la sută.