Se schimbă din nou bacalaureatul! Probele orale date în timpul anului şcolar şi lucrările evaluate pe calculator

Se schimbă din nou bacalaureatul! Probele orale date în timpul anului școlar și lucrările evaluate pe calculator

Cu numai câteva zile înainte de a începe noul an școlar, Ministerul Educației Naționale schimbă din nou bacalaureatul. Principalele elemente de noutate în raport cu metodologiile aprobate anul trecut vizează calendarul probelor de evaluare a competențelor lingvistice și digitale din cadrul examenului de bacalaureat, programate în semestrul al doilea, respectiv sistemul de evaluare a lucrărilor susținute la probele scrise (la evaluare națională și la bacalaureat).Astfel, probele orale vor fi date în prima parte a semestrului al doilea, iar lucrările de la probele scrise vor fi scanate și evaluate de către profesori, pe calculator. „Metodologia vine cu două elemente de noutate, în sensul în care competențele lingvistice și digitale, acele probe orale, se vor susține în prima parte a semestrului al doilea, în timpul anului școlar, urmând ca probele scrise să se desfășoare, conform calendarului, la finalul clasei a XII-a. Nu facem altceva decât aducem o descongestionare a materiei pentru elevii care susțin examenul de bacalaureat. Nu este o noutate, în 2010 am mai avut un examen de bacalaureat organizat în acest fel, cu probele orale în timpul anului și probele scrise în luna iunie - iulie. În ce privește, evaluarea lucrărilor, venim cu un element suplimentar de siguranță, nu vom mai plimba lucrările dintr-un județ în altul și profesorii. În centrele de evaluare se vor scana lucrările, se vor securiza cu ajutorul STS-ului, se vor corecta de către profesori sau în centrul de corectare sau pe un laptop sau calculator, acasă sau unde doresc, evident, totul cu o securizare clară. Nu va ști niciun profesor lucrarea cărui elev o corectează. La final se vor intersecta bazele de date astfel încât fiecare elev să își vadă nota. Nu facem altceva decât să reducem, pe de o parte, presiunea la care au fost supuși foarte mulți profesori în timpul acestor examene și, pe de altă parte, să creștem încrederea în sistem pentru că nu se mai poate ca să se întâmple anumite lucruri legate de securizare. De asemenea, se reduc costurile, costuri pe care le putem astfel folosi în altă parte”, a declarat ministrul Liviu Pop. Potrivit acestuia, noul sistem de evaluare va fi pilotat în zece județe.Iunie 2018, luna examenelorÎn ce privește calendarul evaluărilor naționale și al bacalaureatului, acestea vor fi susținute mai devreme decât în 2017. „Ministerul Educației a propus intervalul 11 - 15 iunie pentru evaluările naționale și intervalul 25 - 29 iunie pentru bacalaureat. Pentru că este o săptămână totuși între examene, noi am venit cu propunerea ca bacalaureatul să fie avansat o săptămână, adică să se dea imediat după evaluările naționale, astfel încât temperaturile de afară să nu fie atât de mari și să nu mai existe acel disconfort termic pentru candidați. MEN a transmis că a luat la cunoștință de propunerea noastră și că o va analiza”, a anunțat și Constantin Alexandru Manda, președintele Asociației Elevilor Constanța.