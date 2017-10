Se "rup" de primării? Cine va mai asigura finanţarea şcolilor

Se "rup" de primării? Cine va mai asigura finanțarea școlilor

Potrivit unei recente inițiative a senatorului Liviu Pop, unitățile de învățământ ar urma să primească bani exclusiv de la bugetul de stat, prin Ministerul Educației, eliminându-se astfel primăriile, care, în ultimii 16 ani, au avut un rol însemnat în finanțarea școlilor. Motivul acestei propuneri este că, nu de puține ori, din cauza unor conflicte politice locale, primăriile nu au aprobat bugetele, iar școlile au rămas fără bani de salarii.Propunerea „miroase” a intenție de depolitizare a învățământului, de reală descentralizare, chestiune despre care se tot vorbește, dar în plan concret nu s-a făcut nimic. Am încercat să aflăm de la câțiva directori din mediul rural dacă ar vedea posibilă o „rupere” de finanțarea autorității locale.„Depinde cum priviți lucrurile. Noi ne-am descurcat până acum fără autoritatea locală, în sensul că nu am primit finanțare poate pentru că este o comunitate mică și nu are sume atât de mari. Cred că alte școli care au beneficiat de ajutorul autorității locale datorită fondurilor pe care le au vor regreta lucrul acesta. Acolo unde nu există bani, nu poți să ceri, pentru că nu sunt. Ne-am descurcat cu ce am avut!”, opina prof. Mihaela Beznea, directorul Colegiului „Dobrogea” Castelu.De cu totul altă părere a fost, în schimb, prof. Raluca Ciobănel, directorul Colegiului Economic din Mangalia, aceasta declarând că este foarte importantă relația cu autoritatea locală. La fel consideră și colega ei de la Hârșova, prof. Nicoleta Oprea, directorul Colegiului „Carsium”: „Contează foarte mult colaborarea cu primăria, mai ales că suntem la 100 de km de Constanța”.„Primarul nu mi-a dat nimic în plus pentru că sunt PSD!“Pentru că directorul Școlii Gimnaziale nr. 39 „Nicolae Tonitza”, prof. Nicoleta Bercaru, este în același timp și membru al unui partid politic, am încercat să aflăm dacă a existat vreo… influență.„Noi primim bani conform unei legi, iar pe mine, ca manager de școală, mă interesează să am fondurile pentru o bună gospodărire a unității pe care o conduc și să nu ajung eu, stat, să am datorii la stat. Poate că, din anumite puncte de vedere, nu ar fi rău că mai ușurăm din birocrație, dar poate că ar fi mai greu, întrucât relația cu primarul este una bună. Mi-e mai ușor să bat la ușa primăriei să cer ajutor. Eu, ca școală în Constanța, nu am simțit un pericol că nu voi primi finanțare. Dar e bine cunoscut faptul că există autorități teritoriale la sate, în comunitățile mici, unde sunt probleme, în sensul că primarul este de o anumită culoare politică, iar directorul are o altă apartenență”, afirmă prof. Nicoleta Bercaru.Întrebată dacă ar fi de acord cu interzicerea afilierii la vreun partid a directorilor, prof. Bercaru a fost categorică: „Nu mi se pare corect! Mi se impune ca director să nu fac politică în școală, dar ce fac eu în timpul liber și culoarea mea politică nu cred că trebuie să intereseze pe cineva atâta timp cât nu afectez pe nimeni cu ideile mele politice. Primarul nu mi-a dat mie nimic în plus pentru că sunt PSD, ci mi-a dat pentru că eu am 1.200 de copii în școală și așa prevede bugetul pentru Școala Tonitza!”.v v vDin păcate, în ciuda unui concurs promovat pe forțe proprii, au existat directori care s-au abținut să comenteze, lăsându-ne să înțelegem că încă există o teamă de a nu deranja autoritatea.