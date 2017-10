Se răsuceşte poetul în mormânt! Limba lui Ovidius, pe linie… moartă

6

Ca sunt multe materii.si inutile.e adevarat.dar.cine ne aude?de fac copiii nostri teme din zeci de culegeri?de ce nu parcirg materia obligatorie si atat?ptr ce zeci de concursuri sambata.ptr a creste orgoliul parintilor?in nicio tara nu se fac concursuri.de ce nu va uitati in acele manuale care cer copiilor invatarea mecanica a unor notiuni care nu le vor folosi in viata.doar reproducerea lor in fata profesorilor otr o nota.prea mult stres la o varsta asa d emica.atatea lucruri introduse fara roat.atatea materii.unele ar tb sa apara in orar o data la 2 saptamani.religie.ed.tehnologica.muzica.e prea mult ptr un elev ..6_8 h la scoala..si nemoscat in banca...ar t sa faceti ceva.voi.cei din presa si sa spuneti celor de la guvernare.ca diatrug vieti cu acele materii si programrame supraincarcate.care.culmea se aglomereaza an de an.in loc sa se aeriseasca.Rusine.ca nu va pasa de copii.ei sunt viitorul!