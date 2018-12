Se pregăteşte o nouă reformă în învăţământ. Elevii cer să fie consultaţi pentru noile legi

Se pregătește o nouă reformă în învățământ. Elevii cer să fie consultați pentru noile legi

La sfârșitul săptămânii trecute, sindicatele reprezentative din învățământ au semnat un acord cu reprezentanții Ministerului Educației, care privește o nouă reformă în învățământ și elaborarea unor legi noi ale Educației. Guvernul își asumă ca procedurile legislative și noile documente legale să fie adoptate până la finalul lunii iunie 2019. Înțelegerea dintre sindicate și minister nu este însă pe placul elevilor, care consideră că au și ei un cuvânt de spus în ceea ce privește educația și că ar fi trebuit să fie consultați.Asociațiile de elevi condamnă faptul că nu au fost consultate și sunt de părere că nu sunt necesare trei legi distincte care să reglementeze individual învățământul preuniversitar, cel superior și statutul cadrului didactic.„Amintim un principiu care, deși este clar enunțat de actuala lege a educației, de cele mai multe ori este uitat de către decidenți, și anume centrarea învățământului pe elev, însemnând că toate deciziile luate trebuie să vizeze interesul suprem al beneficiarului, urmărind crearea unui sistem în care acesta să se poată dezvolta pentru a își atinge maximul de potențial. Însă, să afirmăm că aceasta este realitatea ar fi, din partea noastră, o dovadă de gândire utopică, întrucât până și în prag de Centenar, când unitatea ar trebui să stea la baza deciziilor, elevii sunt excluși de către Guvern de la discuțiile care vizează viitorul sistemului educațional. Dovadă pentru aceasta este faptul că la întâlnirea de la Alba Iulia, Guvernul a ales să privească separat profesorii de elevi și de părinți, considerând că pe elevi și pe părinți nu îi vizează viitorul sistemului educațional”, au anunțat reprezentanții Asociațiilor Elevilor din Constanța, Maramureș, Călărași, București și Vâlcea.Aceștia se consideră dați la o parte și acuză lipsa de transparență a Guvernului.„Dorim să atragem atenția asupra pericolului adoptării a trei legi ale educației, fiecare reglementând individual învățământul preuniversitar, cel superior, precum și statutul cadrelor didactice. În primul rând, fragmentarea învățământului superior de cel preuniversitar ar duce la sporirea inechității și a lipsei continuității din sistem. În perspectiva unei noi legi a educației, trebuie să ne gândim la un aspect cât mai unitar, astfel încât să asigurăm un parcurs ușor elevilor către învățământul superior. Andreea PERHAIȚĂ 