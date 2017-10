Se organizează serbări de Crăciun în şcoli şi grădiniţe? Părinţii au pornit deja cu "ne daţi, ori nu ne daţi?"

Se organizează serbări de Crăciun în școli și grădinițe? Părinții au pornit deja cu "ne dați, ori nu ne dați?"

În urmă cu o săptămână, un avocat posta pe pagina sa de socializare un document din care reieșea că se interzice organizarea serbărilor școlare în grădinițe.De fapt, „găselnița” a plecat de la declarația inspectorului general MENCS, Viorica Preda, de la începutul anului școlar, când printre alte precizări afirma „nu se vor mai organiza serbări cu copiii decât, eventual, la sfârșitul anului școlar; se vor găsi alte modalități de întâlnire cu părinții (excursii, plimbări, activități demonstrative, proiecte etc. la care aceștia pot participa)”.Ministerul Educației a dat, zilele acestea, un comunicat prin care dorește să precizeze că nu a încercat să interzică sau să restricționeze desfășurarea serbărilor în grădinițe și că „afirmația inspectorului general pentru învățământ preșcolar din Ministerul Educației a avut ca scop accentuarea rolului pe care un cadru didactic/educator trebuie să-l aibă pentru a crea un dialog robust între școală și părinți, nicidecum interzicerea sau restricționarea desfășurării unor astfel de evenimente.În concluzie, serbările școlare pot fi organizate în continuare și eventual completate cu alte activități interactive, dedicate oricărui eveniment din an, cu activități de tip atelier sau de tip proiect, toate având ca țintă implicarea și participarea părinților din dorința de a crește dimensiunea participativă a comunității în viața școlii”.Spre deosebire de câteva inspectorate școlare din țară, unde deja se emiseseră „circulare” de interzicere a serbărilor în grădinițele de stat, la ISJ Constanța nu s-a creat o falsă panică.În schimb, dincolo de goana după costumașe populare și alte costumații pentru serbarea de pom, părinții se plâng pe la colțurile grădinițelor de inițiativele mult prea… benevole ale unora. „Eu înțeleg că respectivele educatoare se ocupă de copilul meu, dar fac asta pentru că primesc un salariu, nu pentru că așteaptă un cadou de Crăciun, de Mărțișor, de 8 Martie, de final de an școlar, bașca de aniversare. Ne plân-gem că suntem sponsorii învățământului românesc, dar de fapt de la noi pleacă toată vina. Am cunoștințe stabilite în străinătate și la ele nu s-a pomenit atâta ploconeală în fața angajaților statului”, povestea cu năduf o mămică. Iar cealaltă i-a replicat: „Și dacă refuz sau comentez să dau banii care s-au propus mă trezesc că imediat copilul meu va căpăta eticheta de sărăc și ceilalți părinți mă vor privi cu dușmănie!”.Cu certitudine, acest gen de dialog nu este străin părinților constănțeni, care zilele acestea se mobilizează exemplar pentru a oferi daruri și celor mici, dar și celor… mai mari, de care depinde, chipurile, soarta micilor preșcolari.