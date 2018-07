Se lansează volumul II al monografiei „Capidava”

Vineri, 13 iulie 2018, începând cu ora 14.00, la sediul Muzeului Național de Istorie a României va avea loc lansarea volumului „Capidava II. Building C1 - Contributions to the history of annona militaris in the 6th century”, avându-i ca autori pe conf. univ. dr. Ioan Carol Opriș și dr. Alexandru Rațiu, muzeograf și arheolog. În cadrul evenimentului vor lua cuvântul: acad. Răzvan Theodorescu - vicepreședinte al Academiei Române, prof. univ. dr. Mircea Dumitru – rector al Universității din București și membru corespondent al Academiei Române, dr. Cornel Ilie – director adjunct al Muzeul Național de Istorie a României, dr. Ovidiu Țentea – cercetător științific în cadrul muzeului, și autorii volumului.







De aproape un secol de la debutul cercetărilor arheologice (1924), Capidava (comuna Topalu, jud. Constanța) reprezintă una dintre cele mai cunoscute, intens cercetate și masiv păstrate cetăți ale Dobrogei antice. Ea se alătură astfel, vechii colonii milesiene din Pontul Stâng de la Istros (Histria) care dăinuie până în sec. VII p.Chr. sau cetății de la Tropaeum Traiani (Adamclisi), acolo unde Traian obține o răsunătoare victorie împotriva dacilor și aliaților acestora, construind mai apoi un oraș și un monument comemorativ.







Prin specificul său militar, Capidava poate fi considerată cetatea iconică pentru secțiunea dobrogeană a limesului Dunării de Jos. Ea va străjui vadul de trecere al Dunării din apropierea cetății din perioada războiului dacic al lui Traian (101-102, 105-106) și până la începutul sec. VII p.Chr. Locuirea va fi reluată, după două secole de hiatus, între sec. IX și până la jumătatea sec. XI, când fortificația bizantină este definitiv distrusă de o invazie atribuită pecenegilor sau uzilor (în 1036, 1046, ori poate din anul 1064).