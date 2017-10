Se înfiinţează CSM Farul! Noi condiţii de finanţare şi baze sportive renovate

Primarul Decebal Făgădău anunță "revoluția" sportului constănțean

Se înființează CSM Farul! Noi condiții de finanțare și baze sportive renovate

Au spart gheața studenții de la Jurnalism, o primă întrebare referindu-se la necesitatea unei case studențești la fel cum au toate marile centre universitare.Primarul Decebal Făgădău a afirmat că „a identificat un loc care ține de rețeaua școlară, depopulat, și ne gândim ca în locul acelei școli să facem o casă a studenților, o sală de dezbateri cu societatea civilă, mediul academic, mediul de formare și mediul economic, astfel încât acolo să se întâlnească lansatorii de cerere pe piața de muncă și să vă regăsiți și voi, studenții. Evident că acolo mi-aș dori să duc și structurile socio-profesionale, asociația inginerilor, asociația medicilor, astfel încât în întâlnirile voastre studențești să aveți și oameni care sunt deja ancorați în viața orașului”.Pentru a înlătura orice suspiciune legată de o aparentă legătură cu Colegiul Tehnic „Pontica”, l-am întrebat pe primar despre ce unitate este vorba, dar a refuzat să ne… lămurească: „La acest moment, nu pot să vă spun!”.Un subiect foarte dezbătut a fost cel al necesității unui campus sportiv. Iată ce promite edilul constănțean: „La baza din Badea Cârțan, este o mizerie de nedescris, acolo vom construi primul element care va constitui campusul sportiv: sală polivalentă cu 5.000 de locuri care poate găzdui competiții internaționale. Și un bazin olimpic de înot. Apoi vrem să preluăm la municipalitate terenul de rugby, care are și pistă de atletism, și care mai are alături și o sală mică de sport care aparține LPS și va fi renovată.La LPS, vom construi sala pentru tenis de masă, pentru că o avem pe Eliza Samara, îi avem pe tatăl și fiul Filimon, dar nu vreți să știți în ce condiții se antrenează. Anul acesta, investim în sala aceasta. Ulterior ne gândim să preluăm întreaga bază de pe Primăverii, pentru că acolo nu este doar terenul de fotbal, ci sunt o mulțime de terenuri. Nu va finanța Uniunea Europeană un proiect de stadion sau o asemenea sală. Resursele sunt fie bugetul național, fie bugetul local, fie o împerechere. Întrucât suntem săraci la capitolul infrastructură sportivă, am avut o discuție cu ministrul Sportului, Marius Dunca, și mi-a promis că va analiza posibilitatea de a transfera către municipalitate bazele «Triunghi» și «Badea Cârțan».În ceea ce privește baza din strada Primăverii, de la Farul, acolo mai este o chichiță juridică, dar pe care o vom depăși. Pe mine mă interesează în schimb ce se întâmplă cu stadionul Portul și am avut deja o discuție cu directorul portului, ca portul să se deschidă către oraș și acolo să organizăm pentru școlile, universitățile sau cluburile din oraș competiții. Importantă este rețeaua școlară pentru mine. Avem unități foarte bune, care nu au săli de sport, cum este Școala 30, unde ARACIP a venit și mi-a spus că dacă nu le facem sală de sport, coboară rangul școlii. E nevoie acolo ca, pe lângă sala Tomis din strada Flămânda, să mai construim o sală de sport care să deservească școala.La acest proiect lucrează directorul CS Farul, Ilie Floroiu, Elena Frîncu, reprezentanții DJST și câțiva colegi din catedrele universității.Anul viitor, vom înființa Clubul Sportiv Municipal Farul Constanța, un club al orașului, nu cluburi private, care azi apar, mâine dispar, în funcție de cum accesează fondurile. Cine va vrea să beneficieze de finanțare din partea municipalității trebuie să activeze în clubul sportiv municipal. Vom face secții, voi avea sprijin de la facultate, de la DJST, de la federații și de la reprezentanții în teritoriu. Sportul mă interesează foarte mult și vom investi sume consistente în el.Din păcate, toate cer timp. La sala polivalentă sper să terminăm cu licitația și anul acesta să demarăm construcția, care va dura 27 de luni: trei luni proiectare și 24 luni construire”, a mai afirmat același edil.Întrebat cum ar putea fi oprit exodul de absolvenți către marile orașe, gen București, Cluj, edilul a afirmat că marketingul și mirajul unor salarii mai mari sunt singura explicație, dar că în Constanța numai cine nu vrea nu muncește.Studenții și-au mai exprimat dorința de a efectua stagii de internship în instituții publice, pentru a nu li mai reproșa că nu au experiență. Au solicitat deopotrivă primarului și rectorului Sorin Rugină cabinete medicale și cantină în campus, dar chiar și o capelă.De asemenea, au fost interesați cât mai durează reamenajarea actualelor spații, prilej cu care am aflat că Facultatea de Artă este în discuții cu Consiliul Județean pentru a identifica soluții de reabilitare cu resurse minime a Teatrului de Vară din Mamaia.Și pentru că vorbeam de vocea studen-ților transformată în vocea constănțeanului, ei s-au plâns de transportul în comun, care este insalubru, și despre pericolele la care sunt supuși când folosesc microbuzele maxi-taxi, dar și despre trotuarele care arată ca după război și lipsa coșurilor de gunoi.