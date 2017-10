Se închid… urnele pentru candidatura la directorat

1

Lupta crancena!

Haideti, doamna Simona! Nu ne mai fierbeti. Spuneti-ne si noua cine s-a inscris in Constanta, macar la scolile de prestigiu. Vrem si noi sa stam linistiti pana in decembrie. Multumim. Al naibii concurs, sa tina aproape trei luni......Bataie, nu alta! Va iesi cu scantei. 8000 de candidati pe 7000 de posturi si totusi umbla vorba ca vom avea detasati in interesul invatamantului?!? Pai de ce?