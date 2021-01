Se desfiinţează Inspectoratul Şcolar? „Cineva trebuie să organizeze concursurile!”

Deşi părerile sunt împărţite, sunt multe voci care consideră că inspectoratele sunt inutile, dar şi voci care spun că ele duc tot greul învăţământului românesc. Preşedintele Ferderaţiei Asociaţiilor de Părinţi, Iulian Cristache, consideră însă că măsura ar afecta foarte mult educaţia din ţara noastră. „Desfiinţaţi inspectoratele şi veţi pune ancora de la Titanic pe soarta sistemului educaţional. Ţineţi minte! Eu nu spun că nu trebuie depolitizate şi reorganizate, dar ura unora va duce la dezastrul major. Dacă decizia, chiar şi aia politică, este doar în mâna unui inspector şcolar general, totul se va muta la nivelul tuturor directorilor. Unii dintre ei, cu competenţe manageriale zero. Dacă în urban ai de unde alege directori de unităţi de învăţământ, la rural e jale. Deja sunt căutaţi cu lupa. Nu prea ai de unde. Sunt peste 6.000 de directori, faţă de mai puţin de 50 inspectori şcolari generali. Aşadar, sper să gândiţi bine această măsură, să n-o luaţi sub presiunea societăţii civile şi a multora care au făcut o obsesie pentru desfiinţarea lor”, explică Iulian Cristache.





Inspectorul şcolar general de la Constanţa, prof. Sorin Mihai, consideră că, în cazul în care s-ar decide desfiinţarea Inspectoratului Şcolar, tot este necesar un organism care să poată coordona unele dintre activităţile din unităţile de învăţământ sau legate de actul didactic. „Concursurile, examenele naţionale, cineva trebuie să le organizeze, cineva trebuie să ţină legătura cu toţi directorii de unităţi de învăţământ astfel încât să ne asigurăm că se respectă legislaţia, că are cine să-i îndrume. O structură trebuie să existe, că o numim inspectorat, că vrem să o numim în alt fel, nu contează”, a declarat, pentru „Cuget Liber”, şeful IȘJ Constanţa.



Centralizarea, o utopie?





Acesta susţine că se mizează pe descentralizare, dar aceasta ar însemna să existe competenţă asigurată la nivelul fiecărei unităţi de învăţământ, fondurile necesare, astfel încât să nu se facă redistribuiri prin IȘJ, să se centralizeze toate datele corect şi că se emit toate actele conform legislaţiei. „Cred că mai trebuie să se întâmple multe lucruri până acolo, în acel moment. Şi chiar şi în acea situaţie, va exista o zonă de monitorizare. Activitatea Inspectoratului Şcolar nu constă numai în inspecţie, evaluare şi verificare. Chiar în această perioadă, avem mai multe centralizări în lucru, cu elevii, cu tot personalul unităţilor de învăţământ care ar dori să se vaccineze anti-COVID. Cineva trebuie să coordoneze chiar şi aceste lucruri mărunte, care aparent ar fi simplu de gestionat. Doar că una este să discuţi la nivelul ministerului sau la nivelul unei structuri, care ar fi aceea, cu fiecare director în parte şi alta e să discuţi cu o instituţie care gestionează toată această centralizare”, este de părere prof. Sorin Mihai.





Inspectoratul Şcolar Judeţean era cel care coordonează activitatea unităţilor de învăţământ la nivel local şi care monitorizează modul cum gestionează directorii activitatea din şcoli. Recent, însă, printr-un ordin al Ministerului Educaţiei, inspecţia generală nu mai are ca scop evaluarea şi monitorizarea activităţii şcolii, ci inspectorii mai pot doar să consilieze şi să sprijine cadrele didactice şi unităţile de învăţământ.