Se dă startul simulării! „Orice test înainte de examen este binevenit!”

Potrivit acestuia, simulările nu presupun condiţii suplimentare de organizare, deoarece unităţile de învăţământ funcţionează, în prezent, cu respectarea măsurilor pentru prevenirea infectării cu virusul SARS-CoV-2 şi managerii şcolari cunosc deja procedurile care reglementează desfăşurarea activităţii de simulare.





La Şcoala Gimnazială nr. 8 din Constanţa, din cei 81 de elevi de clasa a VIII-a şi-au anunţat prezenţa la proba de astăzi, la limba şi literatura română, 75, restul fiind în izolare sau în carantină. „Suntem pregătiţi pentru simulare, nu se schimbă nimic faţă de cea din luna martie. Orice verificare are un rol pozitiv. Noi, la nivel de şcoală am mai organizat simulări, şi la nivel de clasă, de asemenea. Trebuie să se obişnuiască elevii cu condiţia de examen, cu cerinţele. La prima simulare, rezultatele au fost destul de bune, având în vedere condiţiile şi situaţia din ultimul an, şi sunt convins că o să crească pe viitor, mai ales după următoarele simulări. Elevii se vor mobiliza mai bine şi vor putea să recupereze”, a declarat, pentru „Cuget Liber”, directorul unităţii de învăţământ, prof. Cosmin Badea.



Plan remedial pentru cei care mai au materie de recuperat





În jur de 100 de elevi sunt aşteptaţi la testare şi la Şcoala nr. 7 „Remus Opreanu” din Constanţa. „Elevii noştri au înţeles că este spre bine lor şi cred că vor veni la simulare, fără să stea pe gânduri. Este un exerciţiu pentru ei. Au avut mari emoţii la prima simulare, mai ales după o perioadă atât de îndelungată în care s-a rupt legătura efectivă cu şcoala, din cauza cursurilor online. Tocmai de aceea, orice test înainte de examen este binevenit”, ne-a precizat şi directorul Şcolii nr. 7, prof. Aurora Suba.



Managerul consideră că simularea va duce la creşterea notelor de la examenul de la vară. „Noi am făcut o medie pe şcoală a rezultatelor de la simularea din luna martie şi avem 7,58 la limba română şi 7,11 la matematică. Noi am propus deja un plan remedial, pe care l-am înaintat Inspectoratului Şcolar, şi apoi, elevii pot să-şi verifice nivelul de pregătire”, a mai spus cadrul didactic.





De altfel, şeful IŞJ Constanţa a anunţat că şi în luna mai vor fi organizate alte simulări ale examenelor naţionale.





„Organizarea unei simulări judeţene le oferă elevilor posibilitatea de structurare a informaţiilor dobândite până în prezent, precum şi o fixare a procedurilor ce trebuie respectate în aceste situaţii de examen, astfel încât rezultatele finale să fie pe măsura bagajului de cunoştinţe dobândit în anii anteriori de studiu”, este de părere inspectorul şcolar general, prof. Sorin Mihai.