Se cere anularea concursului de directori. "A lovit grav în directori oneşti şi a punctat carieriştii"

petitionarii comenteaza deoarece s- a pus prea mult accent pe cultura generala pe care spun ei ar fi valabila doar ptr maturatori, instalatori, nu pentru niste aroganti directori: 1.daca femeia de serviciu are cultura generala , tu director de ce sa nu stii ca mercurul este metal si nu lichid? 2. raul are panta ca sa poata curge si sa urce in amonte sau sa coboare in aval. albia despre care vorbiti nu poate asigura curgerea raului daca este fara inclinatie. 3. manusile si sosetele se mai pot vinde si desperecheate. 4. figurile geometrice sunt necesare pentru orientarea in spatiu cu o viteza de reactie medie si nicidecum intarziata, se cere o atentie distributiva peste medie unui manager. 5. muzica si pictura sunt forme de expresie artistica, deci argumentul dv ca sunt facute doar de oameni nu este valabil. s-a descoperit ca un tigru poate sa picteze cu labele iar vizitatorii cumpara aceste tablouri facute artistic de acesti tigrii. 6.aveti dreptate la subiectul 26, 29, 7. tuberculoza si astmul sunt boli ale plamanilor, deja v-ati dus in detalii prea ramificate, intrebarea era corect pusa si raspunsul la fel de corect D-na profesor doctor univ din Craiova mai trebuie sa reciteasca anumite manuale scolare de geografie, biologie, desen, muzica pentru ca nu este admisibil ca elevul de generala sa cunoasca tabloul lui Mendeleev si directorul scolii sa nu! daca unii directori au fost respinsi este pentru ca au ocupat functii prin numiri politice sau datorita simpatiilor colegilor. Oare de ce directorii meritiosi al liceelor de elita din C-ta au luat punctaje foarte mari? Puteti reorganiza cate concursuri doriti, profesorul pregatit va trece plesnind din degete, iar mediocrii vor inventa de fiecare data boala “scuzemie”: ba ca a fost platforma nefunctinala, ba ca n-are balta peste….singura proba subiectiva este ultima proba, cea de interviu. Concursul este in regula!!!!!!!!