Se caută soluţii pentru îmbunătăţirea relaţiei profesor - elev

Se caută soluții pentru îmbunătățirea relației profesor - elev

În perioada septembrie 2013 - martie 2014, la Colegiul Național Pedagogic „Constantin Brătescu” Constanța se desfășoară proiectul ACES „Flying with different feathers”, având drept parteneri alte două școli: Gymnasium of Anton Bernolak, Senec, Slovacia și NMS - Dr. Renner, Graz, Austria. Instituțiile implicate sunt școli multiculturale, cu elevi ce aparțin minorităților naționale, ce pot relaționa mai bine folosind arta ca mijloc de cunoaștere culturală reciprocă, de a înlătura barierele de comunicare interumane. Echipa de elevi și profesori își dorește să integreze teatrul și alte forme de exprimare artistică, precum mimă, dans, materiale multimedia, ca procesul învățării multiculturale să fie mai ușor și să dezvolte participarea eficientă la actul de creație. În luna septembrie, a demarat implementarea proiectului cu activități precum: Ziua Limbilor - Diversitatea lingvistică 26 septembrie, prin crearea unui mesaj adresat partenerilor, crearea de tricouri cu mesaje pe tematica diversității culturale, etnice, lingvistice, alcătuirea de chestionare și aplicarea lor în școlile partenere, organizarea de activități caritabile pentru copiii de la Centrul pentru Educație Incluzivă Delfinul, cu ocazia sărbătorilor Crăciunului, punerea în scenă a unei piese de teatru pe tema diversitatea culturală. În aceste activități, sunt implicați elevi de la clasele a VI a, a VII a și a VIII-a. Rezultate așteptate ale proiectului: îmbunătățirea dialogului profesori-elevi, chestionarele completate, un blog și forum de discuții pe internet, afișe publicitare, album foto.