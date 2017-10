Se caută animatori pentru o tabără naţională!

Se caută animatori pentru o tabără națională!

Ştire online publicată Luni, 26 Aprilie 2010. Autor: Cuget Liber Online.

Programul Viața, dezvoltat și implementat în cadrul Fundației Noi Orizonturi, este o tabără educațională care are loc în Masivul Straja încă din anul 1999 și de care, până în prezent, au beneficiat peste 5.000 de tineri. Scopul acestui program care folosește metode specifice educației prin experiență (cursuri de frânghii la înălțime, cățărare, orientare, hiking etc.) este de a dezvolta în rândul tinerilor abilități din sfera lucrului în echipă, comunicării, rezolvarea conflictelor, gândirea creativă etc., dar mai ales de a oferi posibilitatea tinerilor să-și exerseze anumite aptitudini și valori precum curajul, perseverența, compasiunea, încrederea etc. Fundația Noi Orizonturi (www.noi-orizonturi.ro) selectează zece animatori de tabără de la nivel național, obiectivul general al unui animator fiind acela de a facilita procesul de învățare al participanților la tabără, respectând programul taberei, pedagogia sa și metodele de învățare specifice. Pentru a candida sunteți rugați să trimiteți până la 1 mai 2010, la adresa de e-mail: ilie_popescu @noi-orizonturi.ro următoarele documente: // Formularul de candidatură (www. tabara-viata.ro) // Curriculum Vitae // Scrisoare de recomandare de la o persoană care vă cunoaște din punct de vedere profesional r Declarație pe propria răspundere privind starea de sănătate (în cazul selecției vor fi necesare analizele medicale enumerate în formularul de candidatură. Acest document trebuie prezentat în original, în cazul selectării, la sosirea în tabără și trebuie eliberat în luna în curs). În subiectul mesajului nu uitați să menționați: Selectie_lider de grup_tabara_VIATA.