Se apropie "Out of doors fest"

Săptămâna aceasta vine cu un nou festival pentru constănțeni. Trei zile cu muzică rock și work-shopuri muzicale. Până la „Out of doors fest” nu mai sunt decât cinci zile și, în parcarea de la Maritimo, vor urca pe scenă, Zdob și Zdub, Vița de vie, Desant, The Rock, Cargo, Trooper, Masterpiece, Manfellow, Old no7, Pasărea Colibri, Timpuri Noi, Alternosfera și Roa. Concertele susținute de cei deja celebri se vor împleti cu proiectul adresat începătorilor, High School Fest, în care vor concerta trupele din programul High School Band - liceenii. Programul High School Band (HSB) inițiat de ONG-ul Grupul pentru Jurnalism Cultură și Comunicare, este coordonat de muzicianul Mihai Ursu și are drept scop descoperirea, instruirea și promovarea tinerilor constănțeni talentați în ale muzicii. Trupele din proiectul HSB ce vor participa la acest festival sunt Trupa 9, Hangover, Overflow, Southriver, Words on Sand și Treișpe Cuvinte. „Cele trei workshop-uri - chitară / bass, baterie și chitară -, vor fi susținute de Ursu, «Stuwie» Mihai (bass), Emil Tănase (tobe) și Cosmin Culea (chitară). În cadrul acestor workshop-uri, dorim să captăm atenția tinerilor spre artă, cultură și să stimulăm sensibilitatea estetică a acestora”, explică organizatorii. Accesul publicului la acestea se vor face astfel: vineri, între 10:30 și 11:30, sunt lecțiile de chitară bass. Sâmbătă, între 11:00 și 13:00, va avea loc High School Fest, iar duminică, de la 11:00 la 12:00, va fi un scurt curs de baterie urmat de unul de chitară, de la 12:00 la 13:00. La concertele liceenilor și workshop-uri, intrarea este liberă. Pentru concertele rock susținute de formațiile consacrate, prețurile biletelor sunt de 15 lei / zi și 30 lei pentru un abonament de trei zile.