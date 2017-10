Se anunţă un nou DEZASTRU! „Nu se mai pot face minuni!“

Directorii de școli caută disperați noi soluții pentru Evaluarea Națională

Se anunță un nou DEZASTRU! „Nu se mai pot face minuni!“

Cu certitudine, jenantul rezultat obținut la prima simulare a Evaluării Naționale, inițiat de Inspectoratul Școlar Județean Constanța în luna decembrie a anului trecut, nu i-a speriat nici pe departe pe elevii constănțeni de clasa a VIII-a.Altfel nu ne explicăm cum, la această a doua simulare, din totalul celor 5.666 de elevi evaluați, doar 1.446 au ajuns, la disciplina matematică, la note de trecere. Aproape 1.500 de elevi au luat note între 2 și 2,99, 1.195 de elevi au încasat note între 3 și 3,99.La proba de limba și literatura română, din totalul celor 5.705 elevi evaluați, 3.995 au luat note peste 5, adică aproape 70 la sută. S-au înregistrat și 12 note de 10, cele mai multe fiind notele cuprinse între 6 și 6,99.Pe ultima sută de metri, în marș forțatIeri, am luat legătura cu câțiva directori de unități de învățământ constănțene, fără a avea ca reper rezultatele simulării, care nu au fost date publicității, deocamdată, nominal, pe școli. Nici nu credem să conteze această ierarhie, atâta timp cât scopul principal al simulărilor a fost să-i trezească pe elevi la o anume realitate.La Școala Gimnazială nr. 16, directorul prof. Daniela Penu declara că la fel ca și după prima simulare, cadrele didactice vor lua legătura cu părinții și se va încerca o impulsionare a acestora, în speranța că astfel se mai poate face ceva. "Nu-i putem lăsa să rămână la nivelul care rezultă din aceste simulări!". Prof. Luminița Radu, director al Școlii Gimnaziale "Mihail Koiciu", ne declara cu tristețe că a dublat pregătirea chiar și cu câte două ore sâmbăta, dar copiii nu se prezintă. "Jumătate dintre ei vin la pregătire. Marți vom avea consiliu profesoral și vom încerca să vedem cum putem intensifica pregătirea. Nu mă pot declara mulțumită, totuși, față de simu-larea anterioară, de data aceasta avem un elev care a luat nota 10 la limba română, el fiind Gelal Alper". Prof. Mihai Preda, directorul Școlii Gimnaziale nr. 22 "I.C. Brătianu", chiar dacă se declara satisfăcut de rezultate, peste 50 la sută dintre elevi obținând note de trecere, afirma că va încerca să-i impulsioneze pe elevii săi de-a VIII-a să pună mai serios mâna pe carte, măcar acum, pe ultima sută de metri.Director tributar comunismuluiCele mai slabe rezultate, după cum știm de la ultima conferință de presă cu prof. dr. Răducu Popescu, în urma corec-tării parțiale, erau la școli din Cotu Văii, Pietreni, Cerchezu ori Lipnița. Am încercat să luăm legătura cu câțiva directori din mediul rural și ne-am lovit de răspunsuri de genul "Nu știu cu cine vorbesc la telefon. Am nevoie de un acord scris din partea Inspectoratului Școlar Județean Constanța pentru a vă oferi aceste informații". Declarația aparține directorului de la Nisipari, Ion Ciorogaru, care consideră că are nevoie de autorizare pentru a-și exprima opinia cu privire la rezultatele elevilor săi la simulare.În schimb, prof. Sorin Negru, directorul Școlii din localitatea Oltina, a avut "curajul" să declare că este dezamăgit de rezultatele elevilor săi la această a doua simulare. "Timpul este foarte scurt și din păcate nu se mai pot face minuni. S-ar părea că așa vor sta lucrurile și la adevărata evaluare națională".Cu siguranță, oricâte eforturi ar încerca să facă aceste cadre didactice, care sunt conștiente de nivelul de pregătire al copiilor, nu pot suplini inconștiența unor elevi care cad pradă altor îndeletniciri și nu acordă atenție educației.