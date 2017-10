Despre sfârșitul lumii, cu monseniorul Ștefan Ghența:

„Se adeveresc prevestirile de la Fatima!“

Pe 9 februarie, monseniorul Ștefan Ghența, în vârstă de 74 ani, a sărbătorit, la Biserica Sf. Anton de Padova din Constanța, alături de un numeros public, jubileul de aur - 50 de ani de preoție. Săptămâna viitoare, urmează să se stabilească la Câmpina, la o casă parohială a unui fost subaltern care i-a fost ajutor la Brăila. Înainte de a părăsi Constanța, unde a reușit, ca de altfel și în celelalte parohii pe unde a trecut, să construiască așezăminte care astăzi deservesc mii de credincioși, i-am propus să vorbim despre ctitoriile acestor cinci decenii închinate credinței. Conversația a curs însă spre alte subiecte, monseniorul Ghența dovedindu-se un interlocutor foarte deschis. Se mută la Câmpina Ne-a povestit că a ales Câmpina din motive meteorologice. A vrut prima dată să se retragă la Sinaia, dar, pentru că medicii i-au spus că reumatismului nu-i priesc atâtea luni de frig, și-a schimbat decizia. „La Câmpina este o temperatură prielnică, iar eu, cum nu mai răspund de o parohie, pot să ajut o comunitate. Vă închipuiți că trecerea de la munca depusă la viața de acum mie îmi cere o jertfă. Spre exemplu, în momentul când sună clopotul, dar nu mă duc să slujesc, este destul de greu pentru mine”, ne spune monse-niorul. Mai ține slujbe dimineața, dar după slujba principală. Fiind preot călugăr necăsătorit, are dreptul să țină sfânta liturghie în fiecare zi. Printre subiecte despre neo-protestanți și cele peste 4.000 de religii existente în lume sau despre apropierea de adevăr a cărții lui Brown, „Codul lui DaVinci”, l-am întrebat pe monsenior dacă evenimentele catastrofale din Japonia prevestesc apropierea sfârșitului lumii. „Există al treilea secret dezvăluit de la Fatima (Portugalia), care spune că vor fi momente grele în anul acesta. Fatima este locul unde Maica Domnului s-a arătat la trei tineri. Doi ciobănași au murit, însă fata, Lucia, a dezvăluit câteva secrete. Primul secret a fost că Rusia se va întoarce de la comunism la ateism, la religie. Și ultimul este tocmai această previziune de sfârșit al lumii. Acum nu știi cum să înțelegi. Va fi un sfârșit general sau va fi un sfârșit parțial. Ceea ce se întâmplă acum în Japonia am putea spune că este sfârșitul. Ioan Paul al II-lea, când a văzut textul, l-a închis și a refuzat să-l dea publicității”, explică Ștefan Ghența. Minunile Sfântului Padre Pio Când a fost să aleagă numele bisericii înălțate în vecinătatea pieței Tomis III, monseniorul Ghența s-a gândit la Sfânta Tereza cea Mică, la Maica Domnului, la Nașterea Maicii Domnului sau la Padre Pio, declarat sfânt în anul 2002: „Lumea din toată Italia aleargă mai mult la Padre Pio acum decât la Sfântul Anton. La Padre Pio de la San Giovanni Rotondo (Italia) se adună anual șapte milioane de oameni”. Două dintre minunile pe care Ștefan Ghența le asociază puterilor lui Padre Pio sunt legate chiar de ridicarea acestui locaș: „Eram la o slujbă de duminică după-amiază, după ce vineri negociasem cu constructorii și nu căzusem la un preț. Și am spus: «Padre Pio, ce faci, mă lași să nu pot înainta? Pentru cine fac eu această biserică?». Luni dimineață mă așteptau muncitorii acolo fără să-i mai caut”. Al doilea caz este legat de minunea scărilor pe care le vedem acum la Biserica Sf. Padre Pio, dar care au fost gândite în trei trepte și în niciun caz rotunde. În final, monseniorul Ghența recunoaște că a fost foarte încăpățânat în a rezolva problemele bisericii și Dumnezeu l-a ajutat în diferite feluri, în diferite momente grele: „Și, dacă m-am lăudat, am făcut-o pentru a însufleți oamenii. Când taci, nu-și mai aduc aminte sau unii chiar nu știu. Iar cine vrea să mă urmeze”.