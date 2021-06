Scurtmetrajul a doi liceeni de la Colegiul de Arte, nominalizat internațional

Elevii Colegiului Național de Arte „Regina Maria”, Antonio Ardeleanu și Alexandru Oprea, clasa a X-a C, coordonați de profesor Loredana Adăscăliței, au participat la Concursul Internațional Foto-Video „I live by the sea”, desfășurat în Polonia.Scurtmetrajul celor doi elevi, intitulat „Begging for Saving the Sea”, a fost nominalizat, de către jurați din toată lumea, printre cele mai bune la categoria de vârstă 16 – 18 ani. Prezentarea producțiilor foto și video a avut loc, în Polonia, în orașul Gdynia, pe data de 8 iunie, cu ocazia Zilei Internaționale a Oceanului.Anul acesta, competiția a înregistrat 245 de înscrieri din 15 țări, printre acestea, Polonia, SUA, România, Portugalia, Danemarca, Italia, Filipine, Sri Lanka, Kenya, Spania, Croația, Ucraina, Germania, Turcia și Chile.Concursul și festivitatea de premiere au avut o vizibilitate foarte bună la nivelul Comisiei Europene și a Națiunilor Unite.