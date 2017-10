Scriitorul Petru Popescu îşi argumentează opera în mijlocul constănţenilor

Scriitorul Petru Popescu își argumentează opera în mijlocul constănțenilor

La sediul Filialei Dobrogea a Uniunii Scriitorilor (US), oameni de cultură constănțeni au putut sta de vorbă cu scriitorul român Petru Popescu, romancier și scenarist, stabilit în America. Interzis în România în timpul comunismului, Petru Popescu a devenit un autor prolific în Statele Unite, fiind consi-derat un reprezentant de seamă al literaturii citadine. În ultimii 10 ani a venit în România în fiecare an, chiar și de două ori pe an, preferând să-și păstreze numele de origine. Mai mult decât atât, el a ales să-și lanseze în orașul de la malul mării volumele „Supleantul” și „Fata din Nazareth”, pe care le-a prezentat și constănțenilor vineri, la Filiala Dobrogea a Uniunii Scriitorilor, precum și la Librăria Cărturești. Întâlnirea cu oamenii de cultură din Constanța a fost moderată de Cristina Tamaș, președintele Filialei Dobrogea a US, care a apreciat prezența celebrului autor la Constanța: „E o onoare pentru noi să-l avem aici, de aceea am dori ca oamenii de cultură constănțeni să vină în întâm-pinarea acestui scriitor remarcabil”. Alături de autor s-au mai aflat și scriitorul Pavel Chihaia și directorul editurii Ex Ponto, Ioan Popișteanu. În stilul american – deschis comunicării interactive - Petru Popescu a vorbit despre „Supleantul”, în care mărturisește povestea de dragoste pe care a trăit-o alături de Zoia Ceaușescu, în anii ’70, dar a pus accent pe volumul „Fata din Nazareth”, proiect la care se gândea încă din perioada în care se afla în România: „«Fata din Nazareth» e o carte foarte ambițioasă, cu o poziție oarecum controversată. Sunt niște scene pe care le-am scris cu o senzație intere-santă de prima oară…Sper ca această carte să aibă o carieră mai lungă decât «Supleantul», și poate mai lungă decât celelalte romane ale mele. «Fata din Nazaret» și volumul II și III, pe care sper să am energia și timpul să le scriu, se referă la identitatea noastră într-un mod mai larg și mai adânc, mai intim, fără scrâșnit de dinți de durere sau de plictiseală”, susține autorul. Petru Popescu a plecat din România în 1974, deși se afla în plin succes literar, dar cariera sa atinge adevăratele culmi în Occident. A absolvit Institutul American de Film și a realizat scenarii pentru Hollywood. Nu a șters România de pe ecranul său mental sau de pe lista sa de preocupări, continuând să se întoarcă în țara de origine. Dintre cărțile sale în limba română amintim: „Prins”, „Dulce ca mierea e glonțul patriei”, „Sfârșitul bahic”, „Copiii Domnului”, „În coasta lui Adam” și „Urme în Timp”.