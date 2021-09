Scriitorul Ovidiu Dunăreanu îşi lansează o nouă carte

Biblioteca Județeană „Ioan N. Roman” Constanța organizează miercuri, 22 septembrie, începând cu ora 17.00, lansarea de carte „Polifoniile sinelui”, a prozatorului Ovidiu Dunăreanu, membru al Filialei Dobrogea a Uniunii Scriitorilor din România.Redactorul-șef al celei mai importante reviste literare dobrogene, Ex Ponto, director literar al Editurii Ex Ponto, Ovidiu Dunăreanu este unul dintre prozatorii emblematici pentru literatura dobrogeană. Romanul său, Lumina îndepărtată a fluviului, reprezintă un manual literar de identitate dobrogeană, în ceea ce are mai reprezentativ, mai profund, mai sensibil acest teritoriu de o frumusețe aparte. Volumul de față adună activitatea publicistică a scriitorului, prezența sa în agora, în spațiul de discuție a ideilor literare, dar și a unei problematici mai vaste. Duhul prozatorului plutește peste acest volum, reflecția sa se încarcă de propria sa experiență de viață într-o relație armonioasă cu experiența literară, în măsură să lumineze o lume, o epocă, o literatură. Cartea va fi prezentată de Angelo Mitchievici, Corina Apostoleanu și Diana Dobrița Bîlea.