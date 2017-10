Scriitorul Lucian Blaga încă inspiră la competiţie liceenii

Scriitorul Lucian Blaga încă inspiră la competiție liceenii

Zilele acestea, elevii și profesorii Liceului Teoretic „Lucian Blaga” sărbătoresc zilele instituției de învățământ.Profesoarele de limba română Jermen Miu și Elena Trache, împreună cu învățătoarele de la clasele pre-gătitoare și până la clasele a IV-a, sub coordonarea director prof. Iuliana Linea, au implicat toți elevii în or-ganizarea unor momente artistice deosebite, ce au cuprins recitaluri de muzică ușoară și populară, dar și poezie, dansuri populare și moderne, piese de teatru.Și pentru că mentorul spiritual a oferit ocazia, instituția de învățământ a inițiat, cu ani în urmă, Concursul Național de literatură și creație plastică „Colocvii Blagiene”. An de an, elevi cu vârsta între 9-19 ani, de la toate școlile din județ și din țară participă la acest concurs care are mai multe secțiuni: creație literară în limba română și în limbile engleză, franceză, italiană; traduceri în limbile engleză, franceză și italiană; concurs de afișe și desene; festival de teatru.Toți elevii și cadrele didactice interesate sunt invitați să trimită lucrările, până pe data de 20 mai, la adresele indicate în regulamentul concursului postat pe site-ul instituției de învățământ (www.lucian-blaga.ro). Festivalul de teatru va avea loc pe 5 iunie.