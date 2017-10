Scriitoarea Ileana Vulpescu, adusă de un mircist la Constanţa

Scriitoarea Ileana Vulpescu, adusă de un mircist la Constanța

Timp de trei zile, începând chiar de astăzi, iubitorii de literatură și în special cei cărora opera Ilenei Vulpescu le-a marcat, într-un fel sau altul, adolescența ori maturitatea, au șansa de a se bucura de prezența celebrei scriitoare la Constanța. Cine nu a citit cu pixul în mână, subliniind pasaje întregi din „Arta Conversației”, și nu numai?Nu e puțin lucru să ajungi, la 18 ani, să fii autorul moral al unui omagiu desfășurat de-a lungul a trei zile care va intra în istoria culturală a urbei noastre. Pentru că ceea ce a făcut Ștefan Paraschiv, elev al Colegiului Național „Mircea cel Bătrân” și redactor șef al revistei „Manifest românește”, se încadrează într-un eveniment cultural.Așadar, având alături Curtea Brânco-venească, revista „Manifest românește” organizează, între 19 și 21 mai, întâlnirea publicului constănțean cu celebra scriitoare Ileana Vulpescu, de numele căreia se leagă multe dintre lecturile noastre dragi.Astăzi, de la ora 18, la sediul Curții Brâncovenești, vor avea loc Conferința „Candidatura la fericire”, susținută de Ileana Vulpescu, un recital din opera Ilenei și a lui Romulus Vulpescu, susținut de Ioana Tălmaciu, George Eugen Doinaru și Ștefan Paraschiv, precum și lansarea volumului „Teatru francez” în traducerea lui Romulus Vulpescu. Despre regretatul cărturar va vorbi prof. univ. dr. Gheorghe Dumitrașcu.Vineri, 20 mai, de la ora 10.30, în sala Coriolan a Colegiului Național „Mircea cel Bătrân”, va avea loc întâlnirea scriitoarei cu direcțiunea, profesorii și elevii olimpici, eveniment ce deschide suita aniversării a 120 de ani de la fondarea liceului.Sâmbătă, 21 mai, de la ora 19, pe scena Teatrului Național de Operă și Balet „Oleg Danovski”, va avea loc omagierea personalității Ilenei Vulpescu, urmată de „Bal mascat” de G. Verdi - spectacol dedicat sărbătoritei.La finele anului trecut, elevul Ștefan-Andrei Paraschiv-Miron primea din partea Universității „Ovidius” un răspuns oficial la propunerea formulată de Clubul Rotary în ceea ce privește acordarea titlului Doctor Honoris Causa scriitoarei Ileana Vulpescu. „Consider că aceasta este o inițiativă culturală ce ar contribui decisiv la sporirea prestigiului instituției dvs., dar și al orașului nostru”, scria în motivare elevul.Răspunsul Facultății a fost unul categoric: „Consiliul (Facultății de Litere - n.r.) a subliniat că doamna Ileana Vulpescu nu a fost implicată niciodată în activitatea academică - didactică și de cercetare - din cadrul facultății, prin comparație cu personalitățile care au primit titlul la propunerea Facultății de Litere (Eugenio Coșeriu, Teodora Cristea, Mihai Coman, Georges Kleiber etc.)”.De aceeași părere este și Angelo Mitchievici, președintele filialei Dobrogea a Uniunii Scriitorilor: „Nu în contextul și în seria de laureați ai acestei distincții la Universitatea «Ovidius», pentru că trebuie să ai o anumită focalizare, un anumit decupaj academic. Este vorba de mari personalități, nu doar de mari scriitori. Or, trebuie să existe o legătură între cel care este propus pentru acest titlu și viața academică. Vorbim în general de mari profesori, de mari personalități științifice. Cu toată stima pentru doamna Vulpescu, dânsa nu se încadrează în această serie. Nu este adecvat legată de viața universitară. Nu înseamnă că este un scriitor lipsit de valoare, nu înseamnă că nu are o operă semnificativă, dar nu la acest nivel de exemplaritate și de exigență intelectuală științifică. Or, toate personalitățile pe care le-am ales sunt de primă mărime din punct de vedere academic. Umberto Eco este o instituție în sine. Antunes este unul dintre marii scriitori ai literaturii universale, practic la ora actuală este un simbol al literelor portugheze”.v v vDincolo de aceste aprecieri, Ileana Vulpescu rămâne pentru mulți dintre noi doamna literaturii române.