Scriitoare la… 14 ani

■ Eleva Simona-Ingrid Duminică, din Constanța, debutează în prestigioasa revistă „Ex Ponto“A apărut primul număr pe anul 2018 al prestigioasei reviste „Ex Ponto - text, imagine, metatext”, editată la Constanța, sub egida Uniunii Scriitorilor din România. Așa cum ne-a obișnuit de-a lungul celor 57 de numere publicate până în prezent, noua ediție, îngrijită de scriitorul și redactorul șef Ovidiu Dunăreanu, strălucește prin semnăturile de prestigiu găzduite, prin calitatea materialelor prezentate, prin varietatea tematică și prin ținuta grafică de excepție.Semnalăm din acest număr, în primul rând, editorialul „Dobrogea și geografia ei literară - câteva gânduri”, semnat de criticul literar, profesor universitar dr. Angelo Mitchievici, președintele Filialei Dobrogea a Uniunii Scriitorilor din România.„Am căutat un numitor comun al prozei scriitorilor dobrogeni și am descoperit această trăsătură: felul în care sunt disputați de acest mic infinit al stepei dobrogene. Oamenii de aici nu sunt cu totul țărani, ci cunosc un fior al depărtării. Fie aromâni, veniți din Munții Pindului, fie pescari lipoveni care trăiesc în această alăturare dintre pământ și ape. În timp se vede modul în care literatura locului modelează un imaginar specific de unde și tentația unei forme particulare de realism magic de la Ștefan Bănulescu la Ovidiu Dunăreanu. O simbioză între iluzie și deziluzie, între real și fabulos”, afirmă autorul.Mai semnalăm, din acest număr, articolele „Eminescu și Dobrogea”, de Theodor Codreanu, „Alte jertfe pe munți. Represiune și rezistență în ținutul Neamțului”, de Anastasia Dumitru, „Oglinzile memoriei”, de Ovidiu Dunăreanu.Iubitorii de literatură găsesc în această ediție pagini de poezie și proză dobrogeană, de literatură umoristică, istorie literară, cronici și comentarii.La secțiunea „imagine”, pictorița Silvia Luchian, membru al Uniunii Artiștilor Plastici - Filiala Tulcea, este prezentă cu opt reproduceri superbe ale picturilor sale. Participantă la zeci de expoziții și saloane de artă, din țară și străinătate, începând din 1972 și până astăzi, Silvia Luchian a stârnit admirația și aprecierea criticilor.Revelația acestui număr al revistei este, fără doar și poate, debutul tinerei scriitoare Simona-Ingrid Duminică, cu proza „Doar un mim”. Mi-am luat libertatea de a-i acorda acest titlu la o vârstă atât de fragedă - are doar 14 ani - pentru că povestirea ei trădează calitățile certe ale unui scriitor. Autoarea construiește, cu măiestrie și forță, o serie de întâmplări în crescendo dramatic, în jurul unui personaj tragic, pe care îl observă și analizează cu finețea unui psiholog.Simona-Ingrid Duminică este elevă la Școala Gimnazială „Jean Bart” din Constanța, în clasa profesorului Mădălin Roșioru. În 2017, a câștigat premiul I la faza națională a Concursului național de creație literară, organizat de Ministerul Educației Naționale.Literatura umoristică este prezentă în revistă cu un grupaj de epigrame și două proze scurte semnate de membrii Clubului Umoriștilor Constănțeni.Revista poate fi cumpărată de la sediul Editurii „Ex Ponto”.