"Scor alb", filmul despre doi oameni care se ascund

Scurtmetrajul „Scor alb“ al regizorului Marius Olteanu este „un film despre doi oameni care se ascund“. Filmul concurează în competiția națională a Festivalului NexT.Acțiunea are loc în București, într-o noapte în care un meci de fotbal blochează orașul, iar o femeie și un taximetrist ajung să petreacă o perioadă destul de lungă împreună, potrivit Agerpres.„Filmul este despre doi oameni care se ascund, nu comunică și care în același timp găsesc ceva acolo cât să prelungească șederea aceasta cu celălalt“, a spus Olteanu. O cursă de taxi de 14 lei, de la Gara de Nord până pe Strada Vlădeasa din cartierul bucureștean Drumul Taberei, două personaje interpretate de Ioana Flora și Alexandru Potocean, un taximetrist binevoitor care a cedat mașina sa echipei filmului, timp de șase nopți, sunt câteva dintre coordonatele producției independente “Scor alb“. Regizorul mărturisește că filmul său s-a născut datorită multor prieteni, dispuși să lucreze pe gratis și să susțină pelicula.Mai mult, Olteanu a revenit asupra scenariului pentru “Scor alb“ la nouă ani după ce l-a scris inițial, după ce producătorii de la We are basca, companie de producție pentru care a realizat mai multe spoturi publicitare, l-au asigurat de susținerea lor. Încă din faza scrierii textului, actorii la care s-a gândit au fost Ioana Flora și Alexandru Potocean: Ioana Flora, pentru “calitatea ei de a se revela și de a nu se revela în același timp“, iar Alexandru Potocean, pentru naturalețea lui. Patru nopți au durat filmările în București, nopți după care Alexandru Potocean trebuia să meargă la repetițiile de la teatru, motiv pentru care echipa a avut nevoie de două zile de pauză, între filmări. Pentru a crea chimia dintre cele două personaje — taximetristul interpretat de Potocean și pasagera Ioana Flora — echipa a făcut, cu taxiul, drumul real din film, în cele mai mici detalii, între Gara de Nord și Drumul Taberei. “Povestea s-a modelat și prin traseu (...) Atunci când am zis că vreau să fac filmul, m-am gândit cum vreau să îl filmez. Camera este mereu unde este Ioana (Flora — n.r.), funcționează ca o instanță morală, de parcă cineva o vede, se uită la ea“, a adăugat Olteanu. La un moment dat, când în taxi se aflau patru personaje, interpretate de Ioana Flora, Alexandru Potocean, Claudiu Bleonț și Iulia Lazăr, echipa filmului de încă patru persoane s-a mutat în portbagaj. "După fiecare dublă trebuia să ne întindem picioarele. Costurile tehnice ale producției independente se ridică la aproximativ 5.000 de euro, cu o mașină cedată de către un taximetrist echipei filmului, pe durata producției.Olteanu intenționează să continue povestea din "Scor alb" în două alte scurtmetraje, pentru a crea o serie."Scor alb" este unul din filmele din competiția națională a Festivalului Internațional de Scurt și Mediu Metraj NexT, care se încheie duminică. Filmul este prezentat în premieră națională vineri, la NexT.